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آبل تطلق النسخة التجريبية العامة من iOS 13 و iPadOS

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آبل تطلق النسخة التجريبية العامة من iOS 13 و iPadOS آبل تطلق النسخة التجريبية العامة من iOS 13 و iPadOS

أطلقت شركة آبل النسخة التجريبية العامة الأولى من (iOS 13) و (iPadOS 13)، الإصدار الرئيسي التالي من نظامها التشغيلي لجهاز آيفون وآيباد، إلى جانب النسخة التجريبة العامة الأولى من (macOS Catalina) و (tvOS 13).

وعلى عكس النسخة التجريبية للمطورين، فإن النسخة التجريبية العامة قابلة للتنزيل من قبل جميع المستخدمين بدون الحاجة إلى حساب مطور واشتراك سعره 99 دولارًا.

وما تزال الشركة تخطط لإطلاق النسخة النهائية من (iOS 13) و (iPadOS 13) هذا الخريف – عادةً في شهر سبتمبر – لكن آبل مستمرة في إطلاق النسخ التجريبية كل بضعة أسابيع خلال الصيف، وذلك في سبيل إصلاح أكبر عدد ممكن من الأخطاء وجمع البيانات من مجموعة كبيرة من المستخدمين.

وكما هو الحال دائمًا، فإن النسخ التجريبية العامة من آبل تتبع النسخ التجريبية للمطور، حيث أصدرت آبل النسخة التجريبية الثانية للمطورين من (iOS 13) و (iPadOS 13) الأسبوع الماضي، بحيث تبدو النسخة التجريبية العامة الأولى مشابهة للنسخة التجريبية الثانية للمطورين.

ويُستحسن بالنسبة للمستخدمين الراغبين بتجريب النسخة التجريبية العامة الأولى تثبيتها على جهاز آيفون أو آيباد ثانوي، وذلك لأنها ما تزال تحتوي على أخطاء، كما أن بعض التطبيقات والميزات لا تعمل أبدًا، وقد تؤدي في بعض الحالات النادرة إلى تجمد الجهاز وجعله غير صالح للاستخدام.

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وفي حال أراد المستخدم تجريب النسخة فيجب عليه التوجه إلى موقع النسخ التجريبية التابع لشركة آبل وتنزيل ملف الإعداد، وهو ملف صغير الحجم يُخبر جهاز آيفون أو آيباد بجلب النسخة التجريبية العامة والتعامل معها بشكل مشابه لتحديثات النظام العادية.

ويمكن تنزيل ملف الإعداد من متصفح سفاري على جهاز آي أو إس (iOS) بشكل مباشر، أو نقله إلى الجهاز باستخدام ميزة (AirDrop)، ومن ثم إعادة تشغيل الجهاز والتوجه إلى تطبيق الإعدادات.

يُذكر أن هذه الطريقة لا تؤثر على إمكانية حصول الجهاز تلقائيًا على النسخة النهائية من (iOS 13) و (iPadOS 13) في شهر سبتمبر، وحذف ملف الإعداد.

ويركز الإصدار 13 من نظام آبل التشغيلي بشكل كبير على الخصوصية، مع وجود خيار تسجيل دخول جديد يسمى “تسجيل الدخول باستخدام آبل”، إلى جانب مجموعة من النوافذ المنبثقة للخصوصية للموافقة على الاتصال بأجهزة البلوتوث والشبكات اللاسلكية وتتبع الموقع في الخلفية.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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