30 مصطلحًا يجب على المبتدئين في مجال التسويق الإلكتروني…

شهد مجال التسويق الإلكتروني تطورًا كبيرًا خلال السنوات القليلة الماضية، حيث أدركت العديد من المؤسسات مدى أهمية قنواته المختلفة، وقدرتها على الوصول إلى الجمهور المستهدف، بدقة لم يسبق لها مثيل في تاريخ التسويق.

كما انتشرت الأدوات والمنصات المتخصصة في تنفيذ المهام التكميلية لحملات التسويق الإلكتروني المختلفة، سواء كانت تلك الحملات عبر منصات التواصل الاجتماعي، أو محركات البحث، أو غير ذلك.

أدى كل ذلك في النهاية إلى ظهور العديد من المصطلحات الخاصة بهذا المجال، والتي يتداولها العاملون به بشكل متكرر، ولكن قد تكون بعض هذه المصطلحات غير مفهومة حتى لبعض العاملين في التسويق الإلكتروني.

سنقوم فيما يلي باستعراض 30 مصطلحًا شائعًا في مجال التسويق الإلكتروني مع توضيح معناه بشكل مبسط، وذلك بحسب الترتيب الأبجدي:

1- Algorithm:

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

يعني (الخوارزمية)؛ وهي عبارة عن مجموعة من القواعد الحسابية المتسلسلة، والتي تُخصص لحل مشكلة ما، أو إدارة نظام، فمثلا: تتحكم في منصات التواصل الاجتماعي مجموعة من الخوارزميات التي تقوم بإجراء عمليات معينة، مثل: ترتيب أولوية ظهور المحتوى، أو الإعلانات المدفوعة لمجموعة محددة من المستخدمين بحسب سلوكياتهم.

2- API:

هو اختصار لمصطلح (Application Programming Interface)، ويعني (واجهة التطبيقات البرمجية)، وهي عبارة عن مجموعة من البروتوكولات، والأدوات، والإجراءات المصممة لبناء البرمجيات التطبيقية، وتسهل عمل المطورين، ويمكن تعريفها على أنها: كود برمجي مسؤول عن إدارة عملية تبادل البيانات بين أكثر من طرف، فمثلًا: يوجد لدى منصات التسويق بالبريد الإلكتروني API خاص لربط نماذج تعبئة بيانات الزوار في مواقع الويب بحسابات مستخدميها.

3- Automation:

يعني الأتمتة، ويشير إلى إجراء مجموعة من العمليات في تتابع محدد دون تدخل بشري، مثل: إرسال مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني بشكل آلي، في تواريخ محددة إلى أي زائر جديد يسجل بياناته في الموقع.

4- Avatar:

تشير إلى صورة المستخدم على منصات التواصل الاجتماعي، أو صورته في حساباته في أي موقع.

5- Backlink:

يشير إلى الرابط الذي يقوم أحد المواقع بتضمينه في إحدى صفحاته؛ ليقوم بتوجيه الزوار إلى موقعك، ويعتبر ذلك من أشهر إستراتيجيات تحسين محركات البحث.

6- Banner:

يشير إلى نوع من أنواع الإعلانات المصورة التي تُوضع في أماكن مختلفة بمواقع الويب، بحيث تجذب الزوار للضغط عليها، ومن ثم تقوم بتوجيههم إلى موقع المعلن.

7- Bounce Rate:

يعني معدل الارتداد؛ وهو عبارة عن النسبة المئوية لزوار الموقع الذين يقومون بزيارة صفحة واحدة فقط من الموقع، ثم الخروج من الموقع مباشرة.

8- Cookie:

يشير إلى ملف صغير تقوم مواقع الويب بتخزينه في متصفح الويب الخاص بأي زائر للموقع، وهو ما يساعد مسؤولي التسويق الإلكتروني على معرفة بعض المعلومات عن الزوار، مثل: بياناتهم الديموغرافية، واهتماماتهم، وسلوكهم على الإنترنت.

9- CPC:

اختصار لمصطلح (Cost per Click) ويعني التكلفة لكل نقرة؛ وهي عبارة عن التكلفة التي يدفعها المعلنون على الإنترنت لكل نقرة يقوم بها واحد من الجمهور المستهدف على أحد إعلاناتهم.

10- Conversion Rate:

يعرف بمعدل التحويل، ويرمز له اختصارًا (CR)، وهو النسبة المئوية لزوار الموقع الذين قاموا باتخاذ إجراء معين، مثل تحميل كتاب، أو إضافة منتج لعربة التسوق، أو قاموا بشراء منتج، وذلك من إجمالي زوار الموقع خلال فترة زمنية معينة.

11- CTR:

اختصار لمصطلح (Click-Through-Rate) أي معدل النقر؛ وهو يشير إلى النسبة المئوية للزوار الذين قاموا بالنقر على أحد الإعلانات الموجودة على أي موقع ويب.

12- Domain:

تعني كلمة Domain (اسم النطاق)؛ وهو اسم فريد لا يتكرر لموقع الويب، ويمكن شراؤه باشتراك سنوي من أحد الشركات التي توفر خدمات الاستضافة، وأسماء النطاقات مثل: Godaddy، و Hostgator، وغيرها.

13- Email Marketing:

يعني هذا المصطلح التسويق بالبريد الإلكتروني؛ ويعتبر من مجالات التسويق الإلكتروني الكلاسيكية، حيث نشأ مع بدايات ظهور الإنترنت، ويشمل إرسال رسائل البريد الإلكتروني للمشتركين في قائمتك البريدية الموجودة بموقعك، وذلك بأشكال مختلفة، فمن هذه الرسائل ما يحتوي على عرض ترويجي، ومنها ما يحتوي على شروحات توضيحية للمنتج أو الخدمة.

14- Engagement Rate:

هو عبارة عن قياس لمعدل تفاعل الجمهور المستهدف مع المحتوى المنشور على حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بك، وغالبًا ما ينحصر في نسبة المشاركات، والتعليقات، والإعجابات.

15- Heatmap:

هي ميزة توفرها بعض الأدوات مثل: Crazy Egg، لتوضيح درجات تفاعل الجمهور مع بعض المناطق في مواقع الويب، حيث تقوم هذه الميزة بترجمة ذلك إلى دلالات لونية مختلفة، وغالبًا ما يرمز اللون الأحمر إلى المناطق الأكثر جذبًا لزوار الموقع.

16- Impression:

يرمز هذا المصطلح إلى ظهور الإعلان مرة واحدة أمام أحد الأشخاص المستهدفين بهذا الإعلان.

17- Inbound Link:

يعني هذا المصطلح الرابط الخارجي، وهو الرابط الموجود بأحد المواقع؛ ويشير إلى موقعك، ويوجه الزوار إلى موقعك بمجرد قيامهم بالنقر عليه.

18- Internal Link:

يشير هذا المصطلح إلى رابط داخلي موجود بإحدى صفحات موقعك، ويقوم بتوجيه الزوار إلى صفحة أخرى داخل موقعك عند قيامهم بالنقر عليه.

19- Keyword Stuffing:

يشير هذا المصطلح إلى القيام بتكرار الكلمة المفتاحية الرئيسية في صفحات موقعك بشكل مكثف لا يتناسب مع النصوص المكتوبة في تلك الصفحات، وذلك لمحاولة إظهار موقعك في ترتيب متقدم ضمن نتائج البحث، ولكن هذا الإجراء يعتبر خاطئًا.

20- Landing Page:

يعني هذا المصطلح صفحة الهبوط؛ وهي أول صفحة تظهر لزوار موقعك عند قيامهم بالنقر على إعلان، أو رابط يشير إلى موقعك.

21- Long-tail Keyword:

مصطلح يرمز إلى العبارات التي تتكون من 3 إلى 4 كلمات، والتي يستخدمها متصفحو الإنترنت للبحث عن منتجات، أو خدمات من خلال محركات البحث.

22- Mention:

يعبر هذا المصطلح عن قيام إحدى العلامات التجارية، أو الأفراد المؤثرين، أو المواقع بالإشارة إلى علامتك التجارية في محتوى منشور على الإنترنت.

23- Metadata:

يشير هذا المصطلح إلى البيانات التي تقوم بتعريف صفحات موقعك، ومحتواه لمحركات البحث، ويشمل ذلك على سبيل المثال: (عناوين صفحات موقعك) Title Tags، و(الوصف النصي المختصر لكل صفحة) Meta Description، و(النص البديل للصور) Alt Text.

24- Organic Traffic:

يشير هذا المصطلح إلى زوار الموقع الذين يصلون إلى موقع دون استخدام إعلانات مدفوعة، وإنما من خلال النقر على رابط للموقع ظهر أمامهم في نتائج محرك البحث.

25- Pop-up:

يطلق هذا المصطلح على نوع الإعلان الذي يظهر في نافذة جديدة للمتصفح عند قيامك بزيارة أحد المواقع، ويعتبر نوعًا مزعجًا من الإعلانات.

26- SaaS:

هو اختصار لمصطلح (Software as a Service)، حيث تسمح الشركة المطورة لنظام أو برنامج للعملاء باستخدامه مقابل اشتراك شهري أو سنوي، وغالبًا ما تكون هذه البرامج، أو الأنظمة تعمل على الإنترنت عبر خدمات التخزين السحابي.

27- SEM:

هو اختصار لعبارة Search Engine Marketing؛ أي التسويق عبر محركات البحث، وهي إحدى قنوات التسويق عبر الإنترنت، والتي تتم غالبًا من خلال نشر إعلانات نصية مدفوعة من خلال منصة إعلانية متخصصة تابعة لمحرك البحث، وأشهر هذه المنصات هي: إعلانات جوجل التي يمكنك من خلالها نشر إعلانات على محرك البحث جوجل، وإعلانات مايكروسوفت التي من خلالها يمكنك نشر إعلانات على محرك البحث (بينج) Bing.

28- SEO:

هو اختصار لعبارة Search Engine Optimization، وهي إحدى إستراتيجيات التسويق الإلكتروني الهامة، والتي تهدف إلى تحسين ترتيب ظهور موقع الويب في نتائج محركات البحث، وتشمل عدة ممارسات منها: تحسين سرعة تحميل موقع الويب، وتضمين الكلمات المفتاحية الرئيسية في الصفحات الهامة للموقع، وتحسين جودة المحتوى المنشور عليه؛ ليناسب الجمهور المستهدف، وغير ذلك الكثير.

29- SERP:

هو اختصار لعبارة Search Engine Results Page، وهي الصفحة التي تظهر بها نتائج البحث في أي محرك بحث، وذلك بعد قيام المستخدم بكتابة كلمة، أو عبارة للبحث عنها.

30- Unique visitor:

يشير هذا المصطلح إلى الزائر الذي يزور موقع الويب مرة واحدة على الأقل خلال فترة زمنية معينة، بمعنى أنك إذا قمت بزيارة أحد المواقع ثلاثة مرات من عنوان IP واحد خلال أسبوع، فإنك تعتبر زائرًا واحدًا فريدًا Unique Visitor، ولا تُعتبر ثلاثة زوار.