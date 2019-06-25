أخبار عاجلة

أجيري يسعي لقتل 3 سلبيات قبل مواجهة الكونغو -
المجلس العسكري يتخذ قرارا نهائيا بشأن محاكمة البشير أمام الجنائية الدولية -
القائم بالأعمال السوري: لا مانع من تبادل السفراء مع الأردن في أي وقت -
سألنا الناس"مين أفضل منتخب لحد دلوقتي في كأس الأمم؟ " -
دي مايو:بروكسل ستسمح لإيطاليا بزيادة العجز إذا أثبت دعمه للاقتصاد -
السعودية تشارك في ورشة عمل "السلام من أجل الازدهار" بالبحرين -
"مورجان ستانلي": "ستاندرد آند بورز" مهدد بالتراجع 10% بالربع الثالث -
المجلس العسكري يتخذ قرارا نهائيا بشأن محاكمة البشير أمام الجنائية الدولية -
تعرف أصل المثل "اللي يعوزو البيت يحرم على الجامع" ؟ -
مسؤول إيراني يكشف زيادة التبادل التجاري مع قطر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. علوم و تكنولوجيا
  3. البوابة العربية للأخبار التقنية

سعر البيتكوين يواصل الارتفاع لأعلى مستوى منذ 15 شهرًا

Google+ Print
سعر البيتكوين يواصل الارتفاع لأعلى مستوى منذ 15 شهرًا سعر البيتكوين يواصل الارتفاع لأعلى مستوى منذ 15 شهرًا

بلغت عملة البيتكوين اليوم الاثنين أعلى مستوياتها منذ 15 شهرًا، وذلك بعد أن قفزت قيمتها بأكثر من 10% خلال عطلة نهاية الأسبوع، وعزا المحللون هذا الارتفاع إلى التفاؤل المتزايد بشأن اعتماد العملات المشفرة؛ بعد أن كشفت فيسبوك عن عملتها المشفرة (ليبرا) Libra الأسبوع الماضي.

وحسب بورصة (بيتستامب) Bitstamp، فقد بلغت قيمة أشهر العملات المشفرة 11,247.62 دولارًا أمريكيًا في وقت متأخر من يوم الأحد، وهو أعلى مستوى لها منذ شهر آذار/ مارس من العام الماضي، تراجعت قليلًا بنسبة 1.9% إلى 11,039.62 دولارًا.

وقالت شركة فيسبوك الأسبوع الماضي: إنها تعتزم إطلاق عملة مشفرة جديدة باسم (ليبرا) Libra، ومع ذلك، فقد أدى هذا الإعلان على الفور إلى أسئلة من المنظمين والسياسيين في جميع أنحاء العالم.

وقال المحللون: إن أحد أكبر أسباب ارتفاع عملات البيتكوين هو “التنصيف” التالي للعملات المشفرة في شهر أيار/ مايو 2020، حيث تقلصت المكافآت المقدمة إلى “مُعدِّني” البيتكوين. وقد حد ذلك من المعروض من العملة الرقمية.

يُشار إلى أن البيتكوين تعتمد على ما يُسمى أجهزة “التعدين” التي تتحقق من صحة كتل المعاملات عن طريق التنافس على حل الألغاز الرياضية كل 10 دقائق، ويُكافأُ أول من يحل اللغز بالحصول على قدر من عملة البيتكوين. وقد صُممت تقنية البيتكوين على نحو يُخفِّض المكافأة للمُعدنين إلى النصف كل أربع سنوات، وهي خطوة تهدف إلى الحفاظ على مستوى التضخم.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وتبلغ قيمة مكافأة التعدين في الوقت الراهن 12.5 بيتكوينًا. وفي التنصيف التالي من عام 2020، ستنخفض المكافأة إلى 6.25 بيتكوينات.

وأشار متداولون آخرون إلى العوامل الجيوسياسية – من التوترات في منطقة الخليج، إلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين – على أنها تغذي الاهتمام بعملة البيتكوين، التي زاد سعرها بأكثر من الضعف منذ شهر آذار/ مارس الماضي.

البوابة العربية للأخبار التقنية

مواضيع متعلقة
5 تقنيات جديدة تساعدك على النجاة من حوادث السيارات

5 تقنيات جديدة تساعدك على النجاة من حوادث السيارات

قراصنة صينيون يشنون حملة تجسس عالمية على شركات الاتصالات

قراصنة صينيون يشنون حملة تجسس عالمية على شركات الاتصالات

30 مصطلحًا يجب على المبتدئين في مجال التسويق الإلكتروني…

30 مصطلحًا يجب على المبتدئين في مجال التسويق الإلكتروني…

سعر البيتكوين يواصل الارتفاع لأعلى مستوى منذ 15 شهرًا

سعر البيتكوين يواصل الارتفاع لأعلى مستوى منذ 15 شهرًا