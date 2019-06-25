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غسان سلامة يكشف تفاصيل لقائه مع خليفة حفتر -
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غسان سلامة يكشف تفاصيل لقائه مع خليفة حفتر

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وذكر سلامة، بحسب ما نقلت عنه قناة "العربية"، أنه وجد عددا من العناصر المتطابقة لتقصير مدة العمليات العسكرية والوصول إلى الحل السياسي في رؤية حفتر التي طرحها في مقابلة صحفية مؤخرا.

© Sputnik . MOHAMMED HEMIDA

كما أوضح سلامة أن البعثة قررت أن تعمل الوكالات التابعة لها دون تأخر في تقديم المساعدة والتواصل مع بلدية بنغازي في المجال الإنمائي، مضيفا أنه عين ممثلا شخصيا دائما له لمتابعة الشأن السياسي في المنطقة باستمرار.

وكان سلامة قد اجتمع مع رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح عيسى، في مدينة القبة. وناقشا آخر المستجدات السياسية في ليبيا وعدة موضوعات وقضايا تتعلق بحل الأزمات وذلك من خلال العملية السياسية والحوار والذي يهدف إلى استقرار الأوضاع في  البلاد.

وأشار المستشار الإعلامي لعقيلة صالح إلى أنه تم "طرح آراء وأفكار على أن تكون هناك اجتماعات قادمة بين المستشار عقيلة وغسان سلامة".

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