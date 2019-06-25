إس بلوك تشارك في استضافة المنتدى العالمي للبلوك تشاين سنغافورة وجوائز البلوك تشاين العالمية آسيا

سيقام الحدث الآسيوي الذي طال انتظاره في مجال تقنية "بلوك تشاين" وهو ’المنتدى العالمي للبلوك تشاين - سنغافورة وجوائز البلوك تشاين العالمية - آسيا‘ يومي 22 و23 يونيو 2019 في فندق "مارينا باي ساندز" في سنغافورة. سيجمع المؤتمر أكثر من 4 آلاف من نخبة العالم في القطاعات الحكومية، والمؤسسات، والوكالات التنظيمية، ومؤسسات الاستثمار، والأطراف المشاركة في مشاريع "البلوك تشاين"، والتكنولوجيا المالية، ووسائل الإعلام لمناقشة الاتجاهات والابتكارات في القطاع، والمشاركة في تكريم رواد القطاع والمساهمات في دعم هذا القطاع وتحقيق نمو صحي وسريع!

هذا وستشارك "إس بلوك" في استضافة ’المنتدى العالمي للبلوك تشاين سنغافورة وجوائز البلوك تشاين العالمية آسيا‘. وباعتبارها منصةً سريعة النمو لإدارة الأصول الرقمية، تم تطوير"إس بلوك" خصيصاً لقطاع التعاملات الرقمية "البلوك تشاين". وتهدف هذه المنصة سريعة النمو إلى خدمة المنظومة المالية الرقمية وإلى الاستغلال التجاري بحلول نهاية عام 2019. وإن شعار "إس بلوك" هو "أطلق العنان لأصولك الرقمية". كما تمنح المنصة المستثمرينَ إمكانية الوصول إلى العملات المشفرة المتداولة مثل "بيتكوين" ("بي تي سي")، و"إيثريوم" ("إي تي إتش")، بالإضافة إلى العملات المشفرة المتخصصة بهدف تحقيق التعددية وتسهيل وصول جميع المستثمرين إلى السوق. ومن خلال ثقافة مؤسسية متفوقة وخبرة تقنية رائدة، إن "إس بلوك" جاهزة تماماً لتصبح رائدة في السوق في قطاع التعاملات الرقمية "بلوك تشاين".

وسيجمع ’المنتدى العالمي للبلوك تشاين‘ ("دبليو بي إف") المؤسسات الكبرى مثل "إيرنست آند يونج"، و"بيه دبليو سي"، و"آر 3"، و"لينوفو"، و"هواوي"، ومركز دبي للتعاملات الرقمية "البلوك تشاين" وغيرها المزيد، لمشاركة آرائهم ومشاريعهم أمام الجمهور. سيتم وبالتفضيل مناقشة مواضيع رائجة مثل "ريج تيك" (التكنولوجيا التنظيمية) والامتثال والتقنيات الناشئة. وسيشارك المتحدثون البارزون لدينا رؤى حصرية حول السياسات متعددة الجنسيات وفوائد التعاملات الرقمية "البلوك تشاين"، بحيث يقومون بمشاركة أحدث الاتجاهات والتنبؤ بمستقبل التعاملات الرقمية "البلوك تشاين". ويجمع "دبليو بي إف" سنغافورة بين جميع العاملين في مجال التعاملات الرقمية "البلوك تشاين" والمهتمين بها للمشاركة في هذا الحدث. وإننا نتوقع اجتذاب أفضل العقول في آسيا لمناقشة مفهوم تقنية "البلوك تشاين" من خلال الأفكار المبتكرة والتقنيات المتطورة والتحليلات الدقيقة.

كما سيجتمع عدد من الشخصيات البارزة والخبراء في القطاع لمناقشة أحدث اتجاهات القطاع، وتقديم مشاريع مبتكرة، وآفاق القطاع البحثي والتوزيع العالمي الكامل على الخريطة الاقتصادية العالمية المشفرة. وسيترقب جميع المشاركون بشدة ظهور "إس بلوك" خلال المنتدى. وفي حين تكتسب التعاملات الرقمية "البلوك تشاين" بشكل تدريجي تقديراً واسع النطاق ومع إجراءات التكيف المنخفضة وطويلة الأجل لسوق العملات المشفرة، ستواصل "إس بلوك" استغلال نقاط قوتها لتسهيل العمل داخل القطاع وخارجه. كما ستواصل العمل بجد مع فريق كبار المؤسسين على تعزيز الثقافة المؤسسية المتفوقة والخبرة التقنية الرائدة.