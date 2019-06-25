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الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة تفعّل تعاونها مع جامعة تكساس في أرلينغتون
-
الثلاثاء 25 يونيو 2019 09:31 صباحاً
الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم بتاريخ 25-6-2019
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الثلاثاء 25 يونيو 2019 09:31 صباحاً
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 24-6-2019
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الثلاثاء 25 يونيو 2019 09:31 صباحاً
8 الصبح - الخزف .. فن قديم تعيد المراكز الثقافية إحيائه
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الثلاثاء 25 يونيو 2019 09:31 صباحاً
في أول لقاء تليفزيوني يجمع الحضري وجوزيه..الحضري:قسوة جوزيه كانت لصالحي وساهمت في استمراري
-
الثلاثاء 25 يونيو 2019 09:19 صباحاً
الذهب يوسع مكاسبه عالمياً ويصل لـ1441 دولار
-
الثلاثاء 25 يونيو 2019 09:12 صباحاً
هبوط أسعار النفط مع ترقب التطورات في الشرق الأوسط
-
الثلاثاء 25 يونيو 2019 09:12 صباحاً
تعلن شركة أسمنت نجران عن الإيقاف المؤقت لخط الإنتاج الثاني وإعادة تشغيل خط الإنتاج الثالث
-
الثلاثاء 25 يونيو 2019 09:12 صباحاً
7 آلاف طالب سوري يدرسون بالجامعات الأردنية
-
الثلاثاء 25 يونيو 2019 08:51 صباحاً
الخميس المقبل..بناء سجل الأوامر لتحديد سعر الطرح باكتتاب "عطاء التعليمية"
-
الثلاثاء 25 يونيو 2019 08:46 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
DMC
DMC
8 الصبح - الخزف .. فن قديم تعيد المراكز الثقافية إحيائه
DMC
DMC
الثلاثاء 25 يونيو 2019 09:31 صباحاً
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