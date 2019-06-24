أخبار عاجلة

تباين أداء الأسهم الأوروبية بالمستهل مع استمرار التوترات بالشرق الأوسط -
مصر تُدين حادث استهداف مطار أبها السعودي -
أمريكا تصف استهداف مطار أبها بـ"العمل الجبان" -
ارتفاع مؤشرات الأسهم اليابانية بالختام وسط ترقب قمة العشرين -
مؤسسة النقد السعودية تطلق منصة "إيصال" لفواتير الأعمال -
اعلان عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة مخابزكم المتطورة المحدودة -
الكويت تدين الهجوم "الإرهابي" على مطار أبها بالسعودية -
مساهمو المملكة القابضة يقرون توزيعات الأرباح للعام 2018 -
الإيرادات تصعد بأرباح "مهارة" 12.5% في الربع الأول -
بومبيو يصل إلى السعودية لعقد محادثات بشأن الأزمة مع إيران -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

الإمارات تعلن رسميا قرارها بشأن المشاركة في "ورشة البحرين"

Google+ Print

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، اليوم الاثنين، إن "وزير الدولة للشؤون المالية عبيد الطاير سيقود الوفد".

وتستضيف البحرين يومي 25-26 يونيو/ حزيران ورشة بعنوان "السلام من أجل الازدهار"، التي تأتي في إطار مناقشة الشق الاقتصادي للمشروع الأمريكي المعروف باسم "صفقة القرن".

وقال جاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض، إن أول مرحلة من خطة الرئيس الأمريكي دونالد للشرق الأوسط، تقترح استثمارات قدرها 50 مليار دولار بالأراضي الفلسطينية ومصر والأردن ولبنان.

وفي مقابلة مع وكالة "رويترز"، قال صهر الرئيس الأمريكي، إن الخطة ستوفر مليون فرصة عمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما ستقلل معدل البطالة الذي يبلغ نحو 30 % إلى أرقام أحادية، كما ستقلل معدل الفقر لديهم بمقدار النصف، إذا تم تنفيذها بشكل صحيح وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي".

وفي حوار سابق للناطق باسم الفلسطينية مع "سبوتنيك"، قال: "لا اتصالات ولا مشاورات، مع من يمارس الخفة في الدبلوماسية، الإجراءات التي تقوم بها الإدارة الأمريكية عبر سفيرها في إسرائيل، بالدعوة لضم الضفة الغربية، وما يقوم به كوشنر، من توصيفات وإجراءات وورش عمل لإطلاق الجانب الاقتصادي لصفقة القرن، وتجاهل الجانب السياسي الأساسي في القضية الفلسطينية هو اعتداء على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والشرعية الدولية، التي تؤكد على حل الدولتين".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
لم تكن انتقامية.. ترامب يهدد إيران: أوقفت ضرب طهران هذه المرة

لم تكن انتقامية.. ترامب يهدد إيران: أوقفت ضرب طهران هذه المرة

ترامب ردا على احتمال فتح تحقيق في "مقتل خاشقجي": نحتاج إلى أموال السعودية

ترامب ردا على احتمال فتح تحقيق في "مقتل خاشقجي": نحتاج إلى أموال السعودية

لقاء ترامب وشي يتصدر الأحداث المرتقبة بالأسواق العالمية الأسبوع الجاري

لقاء ترامب وشي يتصدر الأحداث المرتقبة بالأسواق العالمية الأسبوع الجاري

الأخبار - مقتل رئيس أركان الجيش الإثيوبي .. ورئيس الحكومة يعلن إحباط محاولة للإنقلاب

الأخبار - مقتل رئيس أركان الجيش الإثيوبي .. ورئيس الحكومة يعلن إحباط محاولة للإنقلاب