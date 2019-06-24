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اليمن... تفجير أنبوب لنقل النفط الخام شرقي شبوة

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القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة شبوة لوكالة "سبوتنيك" بأن أنبوب نقل النفط الخام الممتد من القطاع الرابع حقول عياذ في مديرية جردان شمال شبوة إلى ميناء النشيمة النفطي في مديرية رضوم جنوب شرقي شبوة، تعرض للتفجير في الكيلو 108 بمنطقة لماطر في مديرية الروضة شرق المحافظة.

© REUTERS / STRINGER

ويعد التفجير هو الثاني من نوعه خلال نحو اسبوعين، حيث تعرض أنبوب النفط الممتد من قطاع S2 النفطي في العقلة إلى عياذ، لعمل تخريبي مماثل في مفرق مدينة رضوم، في الـ 11 من يونيو/حزيران الجاري.

وأعلنت اليمنية أواخر يوليو العام الماضي نجاح تصدير 500 ألف برميل من النفط الخام عبر ميناء النشيمة في رضوم، في أول عملية بعد إعادة شركة OMV النمساوية الإنتاج من قطاع S2 في أبريل/نيسان من ذات العام، بقدرة 17 ألف برميل يوميا.

 

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