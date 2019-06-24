بعد تصريحات « مريام فارس » المسيئة ... نقيب الموسيقيين :"طلعت بشكل عفوي وما تقصدش"

رضا علي

قال الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن الفنانة اللبنانية ميريام فارس أخبرته بأنها ستصور مقطع فيديو تعتذر فيها للشعب المصري عن تصريحاتها الأخيرة، بشأن أنها أصبحت "ثقيلة على مصر" وأجرها مرتفع، وسيتم نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي خلال ساعات.

وأضاف شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي"، تقديم الإعلامية إيمان الحصري، على فضائية "دي إم سي"،: شايف مبالغة في هذا الغضب.. هي كلمة طلعت من مريام بشكل عفوي".

وأوضح: «النقابة قبلت اعتذار الفنانة اللبنانية، وتلقيت اتصالا هاتفيا منها وتكاد تكون منهارة، ومن الواضح أن الدنيا كانت مقلوبة عليها.. والتصريح الصادر من الفنانة لم يكن له لازمة»، موضحا أن الفنانة لم تكن تقصد الإهانة لمصر، وأى دعاية سلبية للفنان غير صحية، وبالعكس يأخذ من رصيده.