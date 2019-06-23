"مش تقيلة على مصر".. نانسي عجرم وإليسا الأعلى أجراً في مصر وميريام فارس في المركز الثالث

كتب: محمود الرفاعى

"تقيلة على مصر" تصريح أطلقته به الفنانة اللبنانية ميريام فارس عاصفة من الجدل، وذلك على هامش حفلتها بمهرجان موازين للايقاعات الدولية الذى تستضيفه المملكة العربية المغربية، وأنَّها "كبرت فنيًا وأصبح أجرها المادي مرتفعًا بالنسبة لها" وذلك في معرض إجابتها عن سؤال حول "غيابها عن الحفلات الغنائية بمصر".

وأوضح مصدر، أنَّ أجر حفلات ميريام فارس في مصر بعد ثورة 25 يناير وصل إلى 25 ألف دولار، وكان يتعاقد معها لتقديم أكثر من حفلة خلال العام الواحد، نظرًا لكونها كانت تمتلك أكثر من أغنية مصرية جيدة مثل "ناديني" و"أنا مش أنانية"، ولكن...