الخميس 4 يوليو.. الإمارات تستعد لعرض فيلم «الممر»

الموجز

بعد النجاح الساحق في مصر تستقبل صالات العرض الإماراتية، الخميس 4 يوليو، فيلم الممر والذي يعد أضخم إنتاج سينمائي مصري، في عرضه الأول بالإمارات وبقية دول الخليج، بعد النجاح الساحق الذي حققه في مصر، وتخطي إيراداته 32 مليون جنيه خلال أسبوعين من عرضه.

ويتناول الفيلم قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسها أحد القادة البواسل الذي يُدعى "نور"، ويناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

والفيلم من إنتاج هشام عبد الخالق، شركة الماسة للإنتاج الفني.

ويجسد شخصيات الفيلم، مجموعة من النجوم على، رأسهم "أحمد عز، هند صبري، أحمد رزق، شريف منير، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، أحمد فلوكس، محمد فراج.

"الممر" قصة وإخراج شريف عرفة، سيناريو وحوار أمير طعيمة، ويعتبر أول تجربة من هذا النوع تقدم في السينما المصرية منذ فيلم "الطريق إلى إيلات" للنجم عزت العلايلي، ويعد أضخم إنتاج في تاريخ السينما المصرية.

فيلم "الممر" جرى تصويره على مدار 3 أشهر في 5 مدن هي "السويس، جنوب سيناء، أسوان، الإسماعيلية، القاهرة"، وقد بنت شركة الإنتاج ديكورات الفيلم بالكامل، حيث وفرت إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة مواقع التصوير، وبعدها تم الاستعانة بمتخصصين لبناء الديكورات بالكامل، لمطابقتها بالواقع خلال تلك الفترة.

وينتظر جمهور الإمارات ودول الخليج، خاصة الجالية المصرية، عرض الفيلم ابتداء من 4 يوليو في دور العرض السينمائية.