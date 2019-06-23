رباعية السعودية والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة تعرب عن القلق حيال أنشطة إيران

القاهرة — سبوتنيك. وأعربت اللجنة، بحسب بيان نشرته وزارة الخارجية البريطانية عبر موقعها مساء اليوم الأحد، عن قلقها حيال التوترات المتصاعدة في المنطقة والمخاطر "التي تشكلها الأنشطة الإيرانية الضاربة للاستقرار والأمن والسلم في اليمن والمنطقة، بما في ذلك الهجمات على ناقلات النفط في الفجيرة في 12 أيار/مايو وفي خليج عمان في 13 حزيران/يونيو (الجاري)".

وقال البيان إن مثل تلك الممارسات "تهدد الممرات المائية الدولية التي نعتمد عليها للشحن، وندعو إيران لوقف تلك التحركات التي تهدد استقرار المنطقة".

كما أعربت الدول الأربع عن قلقها إزاء إعلان برنامج الغذاء العالمي وقف مساعداته بشكل تدريجي باليمن بسبب تدخل جماعة "أنصار الله"، وعلقت، "ندعو الحوثيين للوقف الفوري لكافة القيود على وكالات الإغاثة وضمان توصيل المساعدات المنقذة للحياة للمحتاجين في اليمن".

يتبع…