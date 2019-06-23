هيئة الأنواء الجوية تكشف تفاصيل الهزة الأرضية في العراق

وأعلن مدير إعلام الهيئة، عامر الجابري، في تصريح خاص لمراسل "سبوتنيك" في العراق، اليوم، قائلا ً:

"سجلت مراصدنا الزلزالية هذا اليوم الساعة السابعة و52 دقيقة هزة أرضية بقوة 4.5 حسب مقياس ريختر، ضمن المنطقة الحدودية العراقية — الإيرانية".

وأضاف الجابري، كان هناك شعور واضح من قبل الأهالي للهزة، في مدن كركوك وخانقين "شمال شرقي ديالى بمحاذاة إيران"، والمناطق القريبة من الهزة التي حدثت.

وأفاد بإن الهزة هذه تبعد 25 كيلو مترا عن مدينة خانقين، و170 كيلو مترا شمال شرقي العاصمة بغداد.

وأكد الجابري، الآن مراقبة النشاطات الزلزالية، وتحليل المعلومات، جارية، وحتى هذه اللحظة لم تحدث أية تغيرات طرأت على الحالة التي حدثت من الهزة الأرضية.

وقبل قليل، أفادت مراسلتنا، في العراق، مساء اليوم الأحد، 23 حزيران/يونيو، بإن هزة أرضية قوية استهدفت إقليم كردستان.

ووقعت الهزة الأرضية التي وصفتها مصادر محلية من داخل إقليم كردستان، في محافظة السليمانية أبرز وأكبر مدن الإقليم.

وشعر أهالي عدة أقضية من محافظة السليمانية بالهزة بتمام الساعة السابعة و55 دقيقة حسب التوقيت المحلي في إقليم كردستان.

وكان المركز الأوروبي لرصد الزلازل، قد أعلن أن هزة أرضية بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر ضربت منطقة قريبة من السليمانية شمال شرقي العراق، صباح السبت 11 مايو / آيار الماضي.

وذكر المركز أن الهزة كانت بقوة 5.3 درجة، وعلى بعد نحو 81 كيلو مترا من السليمانية".