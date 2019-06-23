وزير جزائري سابق يكشف السيناريوهات المقبلة في بلاده

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وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن "الانتقال الديمقراطي الذي ينتظره الشارع يجب أن يكون دون القيادات المتصدرة للمشهد الآن، وكذلك دون من تورطوا في عمليات فساد، وصولا إلى تشكيل حكومة كفاءات متوافق عليها من الشارع الجزائري".

وتابع أن "الحوار الحالي حول خارطة الطريق، يتضمن بحث سيناريو الذهاب للانتخابات الرئاسية حال التوافق على الإبقاء على النظام الرئاسي، أو انتخاب مجلس تأسيسي من أجل وضع الدستور الجديد، ومن ثم العمل على المؤسسات التي تنتج عن التوافق والدستور الجديد".

وأوضح أن الأيام المقبلة "قد تشهد بعض التنازلات حسب ما يتداول، وأنه يحتمل تعيين شخصية متوافق عليها لقيادة الحوار غير بن صالح رئيس الدولة المعين حاليا، نظرا لرفضه من الشارع، كما يتم تشكيل حكومة متوافق عليها من الأطراف السياسية والشارع".

واستطرد أن "الشارع يؤكد أن الحل في الجزائر يجب أن يكون في إطار روح الدستور، وأن الحديث عن أن الحوار سيكون حول السلطة المستقلة للانتخابات ليس مقبولا".

وشدد على أن "الجانب الأهم في الجزائر الآن هو التوافق حول المعايير قبل الأشخاص، مع مراعاة شروط الكفاءة والنزاهة في الحكومة التي يتم اختيارها، وألا يكونوا ينتمون لأحزاب سياسية".

مبادرة جديدة

وقبل أيام أطلقت مجموعة من الأحزاب السياسية ذات التوجه الديمقراطي في الجزائر العاصمة، مبادرة مفتوحة من أجل تجسيد مطالب الحراك الشعبي.

وأعلنت ستة أحزاب سياسية تتقدمها جبهة القوى الاشتراكية، في أول بيان لقوى البديل الديمقراطي، أن "السلطة الحالية لم تستطع فهم المعنى العميق للثورة السلمية التي يقوم بها الشعب، الهادفة لفرض التغيير الجذري السلمي والديمقراطي للنظام."

ويضم تكتل قوى البديل الديمقراطي، الذي يضم حتى الآن كل من جبهة القوى الاشتراكية، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحزب العمال، والحزب الاشتراكي للعمال، والاتحاد من أجل التغيير والرقي، والحركة الديمقراطية والاجتماعية، والحزب من أجل الديمقراطية، ونور الدين بن يسعد عن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.