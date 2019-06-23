أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ رمضان عبد المعز: هذه أسماء القرآن وصفاته -
السفيرة عزيزة - حفيدات عمر مكرم .. في ضيافة السفيرة عزيزة -
وزارة الداخلية: مجند يعيد حقيبة بداخلها 93 ألف جنيه إلى صاحبها بعد ان فقدها في محطة مترو العتبة -
إعلام الجيش الليبي يكشف تفاصيل مهمة بشأن الوحدات التي انشقت عن "الوفاق" -
لعلهم يفقهون - الشيخ رمضان عبد المعز: النبي رأى سيدنا جبريل على صورته الحقيقية في السماء -
مساء dmc - تقرير/ الثانوية الأزهرية.. عنق زجاجة بعيداً عن الاهتمام الإعلامي -
موريتانيا... مرشحو الرئاسة الخاسرون يرفضون إعلان فوز وزير الدفاع السابق بالمنصب -
وزير جزائري سابق يكشف السيناريوهات المقبلة في بلاده -
دوي انفجار جنوبي مدينة الموصل -
لعلهم يفقهون - اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه وباعد بيننا وبين الحرام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

وزير جزائري سابق يكشف السيناريوهات المقبلة في بلاده

Google+ Print

© REUTERS / RAMZI BOUDINA

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن "الانتقال الديمقراطي الذي ينتظره الشارع يجب أن يكون دون القيادات المتصدرة للمشهد الآن، وكذلك دون من تورطوا في عمليات فساد، وصولا إلى تشكيل حكومة كفاءات متوافق عليها من الشارع الجزائري".

وتابع أن "الحوار الحالي حول خارطة الطريق، يتضمن بحث سيناريو الذهاب للانتخابات الرئاسية حال التوافق على الإبقاء على النظام الرئاسي، أو انتخاب مجلس تأسيسي من أجل وضع الدستور الجديد، ومن ثم العمل على المؤسسات التي تنتج عن التوافق والدستور الجديد".

وأوضح أن الأيام المقبلة "قد تشهد بعض التنازلات حسب ما يتداول، وأنه يحتمل تعيين شخصية متوافق عليها لقيادة الحوار غير بن صالح رئيس الدولة المعين حاليا، نظرا لرفضه من الشارع، كما يتم تشكيل حكومة متوافق عليها من الأطراف السياسية والشارع".

واستطرد أن "الشارع يؤكد أن الحل في الجزائر يجب أن يكون في إطار روح الدستور، وأن الحديث عن أن الحوار سيكون حول السلطة المستقلة للانتخابات ليس مقبولا".

وشدد على أن "الجانب الأهم في الجزائر الآن هو التوافق حول المعايير قبل الأشخاص، مع مراعاة شروط الكفاءة والنزاهة في التي يتم اختيارها، وألا يكونوا ينتمون لأحزاب سياسية".

مبادرة جديدة

وقبل أيام أطلقت مجموعة من الأحزاب السياسية ذات التوجه الديمقراطي في الجزائر العاصمة، مبادرة مفتوحة من أجل تجسيد مطالب الحراك الشعبي.

وأعلنت ستة أحزاب سياسية تتقدمها جبهة القوى الاشتراكية، في أول بيان لقوى البديل الديمقراطي، أن "السلطة الحالية لم تستطع فهم المعنى العميق للثورة السلمية التي يقوم بها الشعب، الهادفة لفرض التغيير الجذري السلمي والديمقراطي للنظام."

ويضم تكتل قوى البديل الديمقراطي، الذي يضم حتى الآن كل من جبهة القوى الاشتراكية، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحزب العمال، والحزب الاشتراكي للعمال، والاتحاد من أجل التغيير والرقي، والحركة الديمقراطية والاجتماعية، والحزب من أجل الديمقراطية، ونور الدين بن يسعد عن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
الأخبار - مقتل رئيس أركان الجيش الإثيوبي .. ورئيس الحكومة يعلن إحباط محاولة للإنقلاب

الأخبار - مقتل رئيس أركان الجيش الإثيوبي .. ورئيس الحكومة يعلن إحباط محاولة للإنقلاب

رئيس البرلمان اليمني يلمح إلى تغيير وزراء في الحكومة قريبا

رئيس البرلمان اليمني يلمح إلى تغيير وزراء في الحكومة قريبا

متحدث الحكومة الفلسطينية: نأسف لحضور الأشقاء "ورشة البحرين" ولن ننخدع بالمليارات

متحدث الحكومة الفلسطينية: نأسف لحضور الأشقاء "ورشة البحرين" ولن ننخدع بالمليارات

8 الصبح - الحكومة : نقلة صحية نوعية مع انطلاق "التأمين الشامل"

8 الصبح - الحكومة : نقلة صحية نوعية مع انطلاق "التأمين الشامل"