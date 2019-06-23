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الجيش اليمني يعلن إلحاق خسائر بـ"أنصار الله" بهجوم شمال الضالع

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القاهرة — سبوتنيك. ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة التابعة للجيش عن قائد عمليات اللواء "الثاني عشر عمالقة"، صبري الحوشبي، إن "القوات نفذت عملية نوعية خاطفة على مواقع للحوثيين في وينان شمال غربي مريس بمديرية قعطبة شمال الضالع، بعد محاولتهم مهاجمة مواقع للعمالقة".

© AFP 2019 / Mohammed Huwais

وأضاف أن "عشرات القتلى والجرحى سقطوا في صفوف الحوثيين، الذين لم يتمكنوا من سحب جثث قتلاهم".

وأعلن الجيش اليمني، مساء السبت، السيطرة على موقعي الدوير والقصبة الإستراتيجيين في جبهة مريس شمال الضالع، إثر عملية واسعة استمرت 24 ساعة، أوقعت قتلى وجرحى من "أنصار الله" بينهم قائد ميداني.

وكانت جماعة أنصار الله "الحوثيين" قد نفذت قصفا على قوات يمنية وسودانية في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وأفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، بأن الجماعة أطلقت صاروخا محلي الصنع نوع "زلزال1"، مداه 3 كيلومترات وآخر"غراد" على تجمعات عسكرية يمنية وأخرى سودانية ضمن القوات المشاركة في التحالف العربي، شمال صحراء مديرية ميدي الواقعة شمال غربي حجة.

 

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