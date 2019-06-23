أخبار عاجلة

ترند الموجز|تفاصيل إصابة نجم المنتخب..وارتفاع قياسي للذهب..ومشهد تاريخي للجماهير بعد المباراة..وهجوم عنيف على هنيدي..وقصف جبهة من ساويرس -
خالد بيومي يتوقع تشكيلة منتخب المغرب أمام ناميبيا -
لقاءات ما بعد فوز نيجيريا على بوروندي في كأس أمم إفريقيا -
خالد بيومي يكشف عن عيوب أداء نيجيريا أمام بوروندي -
مجدي عبدالغني: لاعبو نيجيريا استهتروا بمنتخب بوروندي -
خالد بيومي: ديسابر مدرب أوغندا لعب على عدة سيناريوهات أمام جمهورية الكونفو أظهرت قوة -
مجدي عبدالغني: كل أجهزة الدولة ساهمت في إنهاء كل استعدادات كأس إفريقيا في وقت قياسي -
إيمانويل أمونيكي مدرب تنزانيا: السنغال من أقوى فرق كأس إفريقيا -
تحليل تحركات لاعبي أوغندا والكونغو قبل مواجهة مصر في كأس إفريقيا -
في لقطة رائعة.. #محمد_صلاح يلتقط الصور التذكارية مع مشجعة صغيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

الخطوط الجوية السعودية تغير مساراتها بعيدا عن إيران

Google+ Print
الخطوط الجوية السعودية تغير مساراتها بعيدا عن إيران الخطوط الجوية السعودية تغير مساراتها بعيدا عن إيران

جاء هذا الإعلان عبر تغريدة للخطوط الجوية على تويتر نافية أن يكون لهذا التغيير تأثير ملموس على مواعيد مغادرة ووصول هذه الرحلات.

وكان مبعوث أمريكا الخاص بالشأن الإيراني قد التقى، يوم الجمعة الماضي، بمستشار الأمن الوطني السعودي لبحث التهديد الإيراني.

وقال المبعوث الأمريكي، بحسب وكالة "رويترز"، إن السعوديين ساعدوا في ضمان توفير إمدادات جيدة ومستقرة في سوق النفط.

وذكر المبعوث الأمريكي، بريان هوك، أن العقوبات المفروضة على إيران "أتاحت حرمان النظام من استخدام الحرس الثوري لإيرادات بعشرات المليارات من الدولارات لشن هجمات مباشرة أو غير مباشرة".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكي قد أعلنت، يوم الخميس، أن هوك "سيعقد اجتماعات ثنائية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان والمملكة البحرينية. كما سيناقش العدوان الإيراني في المنطقة، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على ناقلتين نفطيتين في خليج عمان".

 

SputnikNews

مواضيع متعلقة
الخطوط الجوية السعودية تغير مساراتها بعيدا عن إيران

الخطوط الجوية السعودية تغير مساراتها بعيدا عن إيران

الشرطة السعودية تقبض على 5 متهمين بسرقة عملاء البنوك بالرياض

الشرطة السعودية تقبض على 5 متهمين بسرقة عملاء البنوك بالرياض

التعليم السعودية تدعو 312 مرشحاً ومرشحة لوظائفها لمطابقة بياناتهم

التعليم السعودية تدعو 312 مرشحاً ومرشحة لوظائفها لمطابقة بياناتهم

النيابة العامة السعودية توجه تحذيرا لحاملي الهواتف الذكية

النيابة العامة السعودية توجه تحذيرا لحاملي الهواتف الذكية