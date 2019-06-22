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كلمة الرئيس السيسي في مؤتمر صحفي مع تظيره الموزمبيقي فيليب تيوسي بقصر الاتحادية -
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كلمة الرئيس السيسي في مؤتمر صحفي مع تظيره الموزمبيقي فيليب تيوسي بقصر الاتحادية

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كلمة الرئيس السيسي في مؤتمر صحفي مع تظيره الموزمبيقي فيليب تيوسي بقصر الاتحادية

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