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الأخبار - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول في مقابلة تليفزيونية إنه لا يسعى لحرب مع إيران
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السبت 22 يونيو 2019 10:48 مساءً
#الحكاية | شاب مصري من المشاركين في مبادرة تنظيف الاستاد يروي التفاصيل
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السبت 22 يونيو 2019 10:47 مساءً
#الحكاية | العالم يشيد بحفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية مصر 2019 في استاد القاهرة
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السبت 22 يونيو 2019 10:47 مساءً
#الحكاية | التحدي والإنجاز.. استاد القاهرة قبل وبعد التطوير
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السبت 22 يونيو 2019 10:47 مساءً
#الحكاية | تحية من الرئيس السيسي لمشجعين مصريين قاموا بتنظيف إستاد القاهرة بعد المباراة
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السبت 22 يونيو 2019 10:47 مساءً
القاهرة من الزخم إلي الهدوء في ثاني ايام كأس الأمم
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السبت 22 يونيو 2019 10:44 مساءً
"أنصار الله" تعلن قنص جنود سعوديين
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السبت 22 يونيو 2019 10:39 مساءً
الأخبار - المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: سنرد على أي عدوان وتهديد أمريكي
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السبت 22 يونيو 2019 10:37 مساءً
الأخبار - حزب الشعوب الدميقراطي يتهم الرئيس التركي بمحاولة بث الفرقة في صفوف الأكراد
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السبت 22 يونيو 2019 10:37 مساءً
كلمة الرئيس السيسي في مؤتمر صحفي مع تظيره الموزمبيقي فيليب تيوسي بقصر الاتحادية
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السبت 22 يونيو 2019 10:37 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
ON Sport
كان 2019 | السبت 22 يونيو 2019 - الحلقة الكاملة
فيديو
ON Sport
السبت 22 يونيو 2019 09:51 مساءً
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