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وكالة: المعارضة السودانية توافق على بنود الوساطة الإثيوبية

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وكالة: المعارضة السودانية توافق على بنود الوساطة الإثيوبية وكالة: المعارضة السودانية توافق على بنود الوساطة الإثيوبية

وبحسب ما أفادت "رويترز"، قال تحالف المعارضة الرئيسي في السودان، إنه تلقى مسودة اتفاق من الوسيط الإثيوبي ووافق على جميع نقاطه التي تحدد الهيكل الحكومي للفترة الانتقالية.

وقال المتحدث باسم قوات الحرية والتغيير، بابكر فيصل، إنه كان من المفترض أن يجتمع التحالف مع المبعوث الإثيوبي اليوم السبت، ولكن تم تأجيل الاجتماع.

وقال فيصل "المسودة ستضع كل الأطراف على المحك".

والجدير بالذكر، أن المبادرة الأثيوبية حملت مقترح منح المدنيين 7 مقاعد في مجلس السيادة ومثلها للعسكريين بجانب شخص ثامن يختاره الطرفان بالتوافق على أن يكون شخصية محايدة بجانب رئاسة دورية.

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