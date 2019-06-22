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الرزازعن استطلاع مركز الدراسات: "ليس لدينا عصا سحرية"

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الرزازعن استطلاع مركز الدراسات: "ليس لدينا عصا سحرية" الرزازعن استطلاع مركز الدراسات: "ليس لدينا عصا سحرية"

جى بي سي نيوز  :- أكد رئيس الوزراء الكتور عمر الرزاز أن كل دولة تحتاج إلى دور خبرة لطرح قضايا مهمة تعد دراسات مسبقة وتقيم ما تم تطبيقه وتضع الخطط المستقبلية.

وبين الرزاز في حديثه لبرنامج ستون دقيقة الذي تقمه الزميلة عبير الزبن عبر شاشة التلفزيون الأردني أن الحكومات تحتاج هذه الجهات الأخرى لكي تسمعها لا أن تسمع صوتها فقط.

وعن تقرير مركز الدراسات قال الرزاز "ليس لدينا عصا سحرية، وكنا على يقين بأن سقف التوقعات سينخفض لأننا سنصطدم بالواقع، فمثلاً بدائل قانون الضريبة لم تكن قابلة للتطبيق وحينما أقررناه كان متوقعاً أن تنخفض درجات التقييم، لكن هنالك تحسناً تدريجياً في استقراء المؤشرات".

وأضاف "كنا متخوفون من نتائج الاستطلاع، لكننا ندرسه بالتفصيل".

وتابع "هنالك ظاهرة عالمية علينا الإقرار بها - هي ليست مبرراً - لكن الأدبيات تتحدث عن تناقص شديد في نظرة الناس إلى المستقبل بشيء من السلبية، وهم يعتقدون أن الأمور تسير إلى الأسوأ، والجواب أن وسائل التواصل على أهميتها تغطي الخبر السلبي لا الإيجابي".

ولفت إلى أن مواقع التواصل أثرّت على (دون سوء نية)، مبيناً أن مواقع التواصل تركز على السلبيات مع حاجتها للإشارة إليها، لكننا نخشى أن يؤثر وينعكس (إحباطاً) على المستقبل.

ومضى الرزاز قائلاً "هنالك عمليات إرهابية وظروف طبيعية وعمليات لجوء فضلاً عن المشكلات الاقتصادية مثلت تحديات حقيقية للحكومة (منذ تشكيلها)، لكن الفرص تولد من رحم الأزمات والتحديات، ونحن نعمل بشكل ممنهج على مكاشفة المواطن بشكل ربعي حول تلك التحديات".

وكشف عن تقري مفصل ستصدره الحكومة قريباً يُجمل إنجازاتها، بحيث سيتطرق التقرير إلى ما انجزته الحكومة من الاستقرار الكلي للاقتصاد حيث لدينا احتياطي من العمولة الأجنبية يزيد عن 7 شهور وهو في المقياس العالمي 3 شهور، ووضعنا المالي بعد إقرار قانون الضريبة والأرقام مشجعة جداً.

وتمنى الرزاز على المواطن حينما نصدر التقرير الخاص بعمل الحكومة أن يتفحصه، مؤكداً رضاه عما قدمته حكومته خلال الفترة الماضية.

جي بي سي نيوز

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