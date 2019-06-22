أمازون تريد بيع المراقبة كخدمة

حصلت شركة أمازون على براءة اختراع أمريكية لتوفير المراقبة كخدمة، حيث تريد عملاقة التجارية الإلكترونية استخدام الطائرات التي بدون طيار للتجسس على المنازل.

ويبدو أن قدرات المراقبة من أمازون ليست واسعة بما فيه الكفاية من خلال منتجات، مثل (Echo)؛ و (Ring)؛ و (Key)، ناهيك عن جميع البيانات المُجمعة من قبلها بشكل روتيني عن عملائها.

وتتعلق البراءة المقدمة لمكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية (USPTO) بمركبة جوية غير مأهولة – المصطلح التقني للطائرة التي بدون طيار – قادرة على مراقبة العقار، وتصوير تلك العقارات لتوليد صور مراقبة.

وتقترح أمازون في براءة الاختراع، المقدمة بتاريخ 12 يونيو 2015، والممنوحة في 4 يونيو من هذا العام، أن المراقبة القائمة على الطائرات التي بدون طيار ستكون متفوقة على كاميرات الفيديو التقليدية ذات النطاق المحدود، والمعرضة لفقدان الأشياء، والتي يمكن التلاعب بها أو إلحاق الضرر بها.

وتُعد المراقبة القائمة على الطائرات التي بدون طيار هي الخطوة التالية المنطقية لأمازون، والتي استثمرت بكثافة في كلا الجزأين من هذه المعادلة.

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وتحدثت الشركة عن استخدام الطائرات التي بدون طيار لتسليم الطرود منذ عام 2013، وكانت تلك الأحاديث بمثابة مزحة في ذلك الوقت بالنسبة للعملاقة اللوجستية فيديكس (FedEx).

ويبدو أن خطط أمازون أصبحت أقل إضحاكًا لمنافسيها، إذ قال المسؤول في الشركة، جيف ويلك Jeff Wilke، في أوائل شهر يونيو: إن أمازون قد تبدأ في استخدام طائرات (Prime Air) بدون طيار لتوصيل الطرود للعملاء في غضون الأشهر القليلة المقبلة.

وتقول براءة اختراع أمازون: إن المراقبة ستكون بمثابة مهمة ثانوية لهذا النظام القائم على الطائرات التي بدون طيار، بعد تسليم الطرود.

وتقترح الشركة أن المستخدم قد يرغب في الاشتراك في نظام المراقبة لتوفير المراقبة كخدمة، المكافئ لنظام توفير البرمجيات كخدمة.

ودفعت أمازون في شهر فبراير 2018 أكثر من مليار دولار في صفقة لشراء شركة (Ring) المصنعة لجرس الباب الذكي الذي يرسل تغذية فيديو يمكن للعملاء التحقق منها، والرد عليها من هواتفهم الذكية.

وأطلقت أمازون – بعد ثلاثة أشهر من هذه الصفقة – (Neighbors)، وهي شبكة اجتماعية للإبلاغ عن الجريمة، تشجع المستخدمين على تحميل مقاطع الفيديو من الكاميرات الأمنية الخاصة بهم (Ring)، مع وضع علامات، مثل جريمة؛ وآمن؛ ومشبوه.

ووقعت أكثر من 50 إدارة شرطة محلية أمريكية شراكة مع (Ring) للوصول إلى اللقطات الأمنية من أصحاب الكاميرات.

كما تقدم أمازون أيضًا Amazon Key، وهي خدمة تتيح لأعضاء (Prime) الحصول على الطرود بشكل مباشر ضمن منازلهم، في حال قاموا بتثبيت القفل الذكي على الباب، وكاميرا الأمان من أمازون داخل منازلهم.

ووفقًا لبيانات المسح الذي أجرته شركة (Cowen)، فإن مكبرات الصوت المنزلية الذكية Echo – المدعومة بالمساعد الشخصي الصوتي أليكسا Alexa – موجودة في زهاء 24 في المئة من منازل الأسر الأمريكية.

وذكرت تقارير صادرة في شهر أبريل أن موظفي أمازون يستمعون إلى التسجيلات الصوتية الملتقطة عبر أجهزة Echo، ويستخدمون تلك التسجيلات لتحسين فهم أليكسا للكلام البشري.

وتُعد قدرات الاستماع لدى أليكسا حادة لدرجة أن فريقًا من الباحثين في جامعة واشنطن طوروا أداة يمكنها الاستماع إلى تنفس الإنسان؛ بحثًا عن علامات نوبة قلبية.