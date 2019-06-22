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32 % نسبة المشاركة في الانتخابات الموريتانية حتى منتصف اليوم

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نواكشوط- سبوتنيك. ووصف المصدر، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، النسبة بالـ "جيدة"، متوقعاً توافد المزيد من الناخبين على مكاتب الاقتراع التي تغلق أبوابها في السابعة مساء" بالتوقيت المحلي الموافق لتوقيت غرينتش.

وبلغت نسبة المشاركة في آخر انتخابات رئاسية عرفتها البلاد 56 بالمئة، حينما فاز الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز بنسبة 82 بالمئة، في انتخابات 2014 التي قاطعتها المعارضة.

© REUTERS / STRINGER

وكان رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات محمد فال ولد بلال، قد أكد، في تصريح بوقت سابق من اليوم، أن اللجنة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير العلمية الانتخابية، وشدد على أنه لم تحدث حتى الآن خروقات أو تزوير للعملية الانتخابات.

ويتنافس في هذه الانتخابات 6 مرشحين، هم وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني، ورئيس السابق سيدي محمد ولد بوبكر، والمعارض محمد ولد مولود، والناشط الحقوقي بيرام ولد عبيدي، والبرلماني السابق كان حاميدو بابا، والخبير المالي محمد الأمين المرتجي.

وتعتبر هذه الانتخابات واحدة من أهم الاستحقاقات الرئاسية التي تشهدها موريتانيا منذ انطلاق التعددية السياسية بداية التسعينيات، كما أنها أول انتخابات يسلم فيها رئيس منتهية ولايته الحكم لرئيس منتخب.

وكان الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز الذي أمضى في الحكم 10 سنوات، ولم يتمكن من الترشح بعد ان استنفذ عدد فترات الرئاسة التي يسمح بها الدستور، قد وعد بتسليم السلطة لأي مرشح يختاره الشعب.

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