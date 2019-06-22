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البحرين ضمن الفئة الأولى الأكثر نجاحا في محاربة الاتجار بالبشر

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واعتبرت المؤسسة، بحسب ما نقلت صحيفة "الأيام" المحلية، اليوم السبت، أن ما ورد في التقرير، استند إلى حقائق عكست جهود المملكة في حمايتها لحقوق الإنسان، من خلال تبنيها لأفضل الممارسات لمكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص.

© AFP 2019 / Sheimo Uglu

وثمنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان البحرينية الدور المميز، الذي تقوم به اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، من خلال وضعها لمبادرات واستراتيجيات وبرامج تهدف إلى مكافحة هذه الظاهرة العالمية.

كما أشادت المؤسسة بالجهود المبذولة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل في التعامل مع قضايا الاتجار بالأشخاص، والعمل على توفير بيئة آمنة للعمالة الوافدة، وتطوير جهود مكافحة الإتجار بالأشخاص.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وإيفانكا ، ابنة الرئيس الأمريكي وواحدة من فريق مستشاريه، تقرير الاتجار في البشر لعام 2019، في مراسم بوزارة الخارجية، الخميس الماضي، وصف خلالها بومبيو مثل هذه العمليات بأنها "وصمة عار لكل الإنسانية".

ويذكر أن إدراج دولة ما على القائمة الأمريكية السوداء، يعني أن الولايات المتحدة يمكن أن تحد من مساعداتها لها، أو أن تكف عن دعمها في هيئات مثل صندوق النقد الدولي.    

SputnikNews

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