أخبار عاجلة

سوريا... سلاح الجو يشعل مواقع وأرتال "النصرة" في أرياف حماة وإدلب -
الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة مذخرة بقنابل شديدة الانفجار بريف حماة الشمالي -
ما هو تقييمك لأداء محمد صلاح في مباراة مصر وزيمبابوي ؟ -
نقاط ضعف المنتخب الوطني في مواجهته الأولى ضد زيمبابوي - وائل القباني -
صحيفة تشير إلى اسم مدن سعودية "تسعى إيران لاحتلالها" -
إيجابيات وسلبيات المنتخب المصري أمام زيمبابوي - حاتم رضا -
تفاصيل إصابة لاعب نيجيريا بأزمة قلبية خلال المران - د. أحمد أشرف -
تصريحات أجيري بعد الفوز على على زيمبابوي .. "الإجهاد سبب تراجع المستوى" -
محافظ مؤسسة "ساما": الطبيعي أن تكون السعودية عضو في "فاتف" -
طهران تستدعي القائم بالأعمال الإماراتي للاحتجاج على إقلاع طائرة التجسس الأميركية من بلاده -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

محكمة جزائرية تأمر بالحجز على ممتلكات رجل الأعمال علي حداد في 15 ولاية

Google+ Print

© REUTERS / RAMZI BOUDINA

وذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية، اليوم السبت، أن "فصيلة الأبحاث لدرك الجزائر العاصمة شرعت بتطبيق الأمر القضائي المتعلق بحجز وتجميد الممتلكات والحقوق العقارية والعينية والخاصة، المتمثلة في حقوق الاستغلال والانتفاع والامتياز التي تعود لرجل الأعمال المحبوس علي حداد، وإخوته شركائه، وكذا المسجلة بأسماء شركاته المقدر عددها بـ 39 مجمعا وشركة في 15 ولاية".

ويجري التحقيق مع حداد في قضايا فساد عدة، على رأسها تبيض الأموال وتحويل العائدات الإجرامية بغرض تمويه مصدرها غير المشروع، وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة، ومنح مزايا غير مستحقة لموظفين عموميين.

وتم إيداع حداد إلى سجن الحراش بالعاصمة في الثالث من نيسان/أبريل الماضي، بعد توقيفه حينما كان يحاول الفرار عبر الحدود الجزائرية التونسية بجواز سفر ثان، وحُكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر نافذة بتهم التصريح الكاذب، والتزوير في وثائق رسمية.

ولا يزال حداد متهما بعدد آخر من قضايا الفساد إلى جانب العديد من الوزراء والمسؤولين المحليين السابقين المحسوبين على نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وأصدرت النيابة العامة، بنهاية أيار/مايو الماضي، بيانا يفيد بإحالة ملفات عدد من أركان نظام بوتفليقة، وعلى رأسهم الوزير الأول السابق (رئيس الوزراء) أحمد أويحيى، والأسبق عبد المالك سلال إلى المحكمة العليا، وذلك عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، بمجرد الانتهاء من التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة لهم.

وتشهد الجزائر أزمة سياسية حيث تستمر الاحتجاجات المطالبة برحيل كافة رموز نظام الرئيس السابق بوتفليقة، والذي تنحى في أبريل/نيسان الماضي.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
مقتل عناصر من أنصار الله خلال مواجهات مع قوات هادي في تعز

مقتل عناصر من أنصار الله خلال مواجهات مع قوات هادي في تعز

الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة مذخرة بقنابل شديدة الانفجار بريف حماة الشمالي

الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة مذخرة بقنابل شديدة الانفجار بريف حماة الشمالي

سوريا... سلاح الجو يشعل مواقع وأرتال "النصرة" في أرياف حماة وإدلب

سوريا... سلاح الجو يشعل مواقع وأرتال "النصرة" في أرياف حماة وإدلب

صحيفة تشير إلى اسم مدن سعودية "تسعى إيران لاحتلالها"

صحيفة تشير إلى اسم مدن سعودية "تسعى إيران لاحتلالها"