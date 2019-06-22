أمير قطر يزور باكستان بدعوة من عمران خان

وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن "الشيخ تميم سيعقد مباحثات مع الرئيس الباكستاني ورئيس الوزراء، تتناول سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، كما سيتم التوقيع على مذكرات تفاهم".

في هذه الأثناء، أصدرت السفارة الباكستانية في الدوحة بيانا، قالت فيه إن "سمو الأمير سيعقد محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني وسيجتمع مع الرئيس الباكستاني وسيناقش الجانبان سبل ووسائل بناء شراكة اقتصادية قوية ومتبادلة المنفعة. خلال الزيارة، ستوقع باكستان وقطر مذكرات تفاهم واتفاقيات لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات"، وذلك حسب صحيفة "الشرق" القطرية.

وأضاف بيان السفارة أنه من المتوقع أن تؤدي زيارة سمو الأمير إلى تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة بين باكستان وقطر وتعميق التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني وجه، في الـ12 يونيو/ حزيران الجاري، دعوة لأمير قطر لزيارة بلاده.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أجرى خان زيارة رسمية إلى الدوحة استمرت عدة أيام، التقى خلالها أمير البلاد ورئيس الوزراء، كما عقد اجتماعا موسعا مع رجال أعمال قطريين باستضافة غرفة تجارة قطر.