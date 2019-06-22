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محمد فاضل يكشف كيف ارتبط بفردوس عبد الحميد

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محمد فاضل يكشف كيف ارتبط بفردوس عبد الحميد محمد فاضل يكشف كيف ارتبط بفردوس عبد الحميد

مصراوي 

يحتفل المخرج القدير محمد فاضل، اليوم السبت، بعيد ميلاده الحادي والثمانين، وحرص "مصراوي" على إجراء حديث معه احتفالاً بعيد ميلاده.

وعن كيفية احتفاله بعيد ميلاده أجاب فاضل ضاحكًا: "عادي خالص وممكن محتفلش برضو، مبقاش بعد العمر الطويل اهتمام به بقدر كونه يومًا يأتي لمراجعة النفس عما سبق من عام وما قبله من أعوام سابقة".

وتابع: "عمري ما حسيت إني اكتفيت من عطائي للفن، طالما قادرعلى التفكير والعطاء ومتابعة ما يجري في المجتمع والعالم من متغيرات، والعمل الفني غير مرتبط بالطاقة البدنية فقط بل يعتمد أيضًا على الطاقة الذهنية،...

الموجز

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محمد فاضل يكشف كيف ارتبط بفردوس عبد الحميد

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