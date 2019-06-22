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فتاة تقتحم السفارة السعودية في واشنطن وتفاجئ الحضور بما فعلته (فيديو)

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فتاة تقتحم السفارة السعودية في واشنطن وتفاجئ الحضور بما فعلته (فيديو) فتاة تقتحم السفارة السعودية في واشنطن وتفاجئ الحضور بما فعلته (فيديو)

وأظهرت مقاطع متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اقتحام ناشطة أمريكية في مجال حقوق الإنسان، فعالية نظمتها سفارة في واشنطن للحديث عن ما وصفتها بـ"انتهاكات المملكة".

وانتقدت الناشطة، ما وصفتها بـ"الحرب التي تشنها السعودية في اليمن"، وما نجم عن ذلك من "دمار في البنية التحتية وقتل للأطفال، فضلا عن اعتقال النشطاء في السعودية".

وفاجأت الشابة الأمريكية، الحضور في الفعالية بخطاب غير متوقع، فيما تدخلت الشرطة الأمريكية لإخراجها.

وتتواصل على الأراضي اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/كانون الثاني من العام 2015.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.

SputnikNews

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