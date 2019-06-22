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"أنصار الله" تفاجئ الجميع بشأن منظومة "ثاد" في السعودية

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"أنصار الله" تفاجئ الجميع بشأن منظومة "ثاد" في السعودية "أنصار الله" تفاجئ الجميع بشأن منظومة "ثاد" في السعودية

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة للحوثيين، العميد يحيى سريع: "لدينا تقنيات متطورة لا تستطيع المنظومات الاعتراضية الأمريكية وغيرها المنتشرة في التعامل معها"، وذلك حسب قناة "المسيرة".

وأضاف: "صواريخنا الباليستية والمجنحة والطيران المسير بأنواعه بإمكانها ضرب أي هدف على طول وعرض الجغرافيا السعودية"، موضحا أن "ضرباتهم لن تقتصر على عسير ونجران وجيزان في حال استمر التصعيد".

وأكد أن "الجماعة تمتلك القدرة على الإنتاج المستمر من الصواريخ والطائرات المسيرة تجعل اليمن قادرا على الصمود ليس لأشهر قادمة وإنما لسنوات"، وأن "لليمن كامل الحق والمشروعية في الرد على المعتدي طالما استمر في عدوانه".

​وتتواصل على الأراضي اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/كانون الثاني من العام 2015.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.

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