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رابح ماجر: خروج مروان محسن منح الأفضلية لزيمبابوي في الشوط الثاني.. وقوة صلاح تظهر في الجهة اليمنى
-
السبت 22 يونيو 2019 01:36 صباحاً
الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط: محمود علاء أشاد بأحمد حجازي ومساندته له في المباراة
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السبت 22 يونيو 2019 01:36 صباحاً
الحضري: النقاط الثلاثة تمنحنا ثقة أكبر.. وتوقعت مشاركة محمد الشناوي أساسياً
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السبت 22 يونيو 2019 01:36 صباحاً
وليد صلاح الدين: اللياقة البدنية للمنتخب الوطني امام زيمبابوي كانت جيدة للغاية
-
السبت 22 يونيو 2019 01:35 صباحاً
عمرو أديب يكشف سبب أزمة صوت الرئيس في افتتاح كأس الأمم الأفريقية
-
السبت 22 يونيو 2019 01:25 صباحاً
جوزيه: توقيت هدف تريزيجيه ساعد المنتخب على هدوء الأعصاب ولعب أداء أفضل في الشوط الثاني
-
السبت 22 يونيو 2019 01:25 صباحاً
كوبر وجوزيه وفايز يحللون خطة فوز مصر أمام زيمبابوي في افتتاح كأس الأمم الإفريقية
-
السبت 22 يونيو 2019 01:25 صباحاً
"احتفالات المصريين" بعد فوز منتخب مصر باكتوبر
-
السبت 22 يونيو 2019 01:22 صباحاً
صلاح لا يمل.. طفل آخر يحاول ارضائه
-
السبت 22 يونيو 2019 01:22 صباحاً
لقاء خاص مع بول لورينتي مخطط أحمال منتخب مصر عقب الفوز على زيمبابوي
-
السبت 22 يونيو 2019 01:13 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
ON Sport
تصريحات هاني رمزي عقب فوز مصر على زيمبابوي
فيديو
ON Sport
السبت 22 يونيو 2019 12:51 صباحاً
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الكلمات الدلائليه
فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
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