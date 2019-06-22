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رابح ماجر: خروج مروان محسن منح الأفضلية لزيمبابوي في الشوط الثاني.. وقوة صلاح تظهر في الجهة اليمنى
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السبت 22 يونيو 2019 01:36 صباحاً
الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط: محمود علاء أشاد بأحمد حجازي ومساندته له في المباراة
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السبت 22 يونيو 2019 01:36 صباحاً
الحضري: النقاط الثلاثة تمنحنا ثقة أكبر.. وتوقعت مشاركة محمد الشناوي أساسياً
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السبت 22 يونيو 2019 01:36 صباحاً
وليد صلاح الدين: اللياقة البدنية للمنتخب الوطني امام زيمبابوي كانت جيدة للغاية
-
السبت 22 يونيو 2019 01:35 صباحاً
عمرو أديب يكشف سبب أزمة صوت الرئيس في افتتاح كأس الأمم الأفريقية
-
السبت 22 يونيو 2019 01:25 صباحاً
جوزيه: توقيت هدف تريزيجيه ساعد المنتخب على هدوء الأعصاب ولعب أداء أفضل في الشوط الثاني
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السبت 22 يونيو 2019 01:25 صباحاً
كوبر وجوزيه وفايز يحللون خطة فوز مصر أمام زيمبابوي في افتتاح كأس الأمم الإفريقية
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السبت 22 يونيو 2019 01:25 صباحاً
"احتفالات المصريين" بعد فوز منتخب مصر باكتوبر
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السبت 22 يونيو 2019 01:22 صباحاً
صلاح لا يمل.. طفل آخر يحاول ارضائه
-
السبت 22 يونيو 2019 01:22 صباحاً
لقاء خاص مع بول لورينتي مخطط أحمال منتخب مصر عقب الفوز على زيمبابوي
-
السبت 22 يونيو 2019 01:13 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
ON Sport
كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفتتاح بطولة الأمم الإفريقية 2019 بعد فوز مصر على زيمبابوي
فيديو
ON Sport
السبت 22 يونيو 2019 12:29 صباحاً
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الكلمات الدلائليه
فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
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