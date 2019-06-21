أخبار عاجلة

مناوشات ترامب لإيران وتصريحات أعضاء الفيدرالي.. الأبرز بالأسواق العالمية اليوم -
محدث.. الأسهم الأمريكية تهبط بالختام لكنها تحقق مكاسب للأسبوع الثالث -
قوات التحالف تسقط طائرتين مسيرتين من محافظة صنعاء -
القبض على قيادي في تنظيم "داعش" شمالي العراق -
عمرو أديب: بعد حفل الافتتاح إللى بيحبونا وإللى بيكرهونا محدش قدر يقول حاجة -
جماهير عربية وأفريقية تساند منتخب مصر قبل مباراة الافتتاح -
تحليل التشكيل النهائي للمنتخب الوطني قبل بداية المباراة -
عمر وأديب معلقاً على حفل افتتاح بطولة الأمم الأفريقية: مذهل والعالم يتحدث عن مصر -
الطيران المدني يؤكد متابعة الحركة الجوية لمسارات بشمال عُمان -
محدث..أسعار البنزين الأمريكي ترتفع 4%عند التسوية مع مخاوف نقص الإمدادات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

السعودية أول دولة عربية تنضم لمجموعة العمل المالي "فاتف"

Google+ Print
السعودية أول دولة عربية تنضم لمجموعة العمل المالي "فاتف" السعودية أول دولة عربية تنضم لمجموعة العمل المالي "فاتف"

وكانت المملكة قد حرمت في السابق من العضوية بعدما لم تف بمعايير مكافحة غسل الأموال والتصدي لتمويل الإرهاب؛ ومن شأن انضمامها إلى المجموعة أن يعزز مكانتها لدى المستثمرين الأجانب.

ووفقا لوكالة الأنباء (واس)، قالت مؤسسة النقد العربي السعودية في بيان "وافق الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (فاتف) الذي اختتم أعماله اليوم الجمعة… في مدينة أورلاند بالولايات المتحدة الأمريكية على انضمام المملكة للمجموعة".

وأضاف البيان أن السعودية هي أول دولة عربية تحصل على هذه العضوية.

وبحصول المملكة على العضوية في مجموعة العمل المالي يكون عدد الأعضاء الدائمين في المجموعة حالياً 39 عضواً ومنهم أبرز الدول المؤثرة على مستوى العالم مثل الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وأغلب دول مجموعة العشرين.

وسيعزز انضمام المملكة للمجموعة دورها في المحافل الدولية ويساهم في إبراز جهودها بشكل أكبر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وإيجاد مزيد من التوازن الجغرافي للدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي باعتبارها دولةً لها ثقلها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
بشراكة فرنسية.. السعودية تبني مصنع لهياكل الطيران بالمملكة

بشراكة فرنسية.. السعودية تبني مصنع لهياكل الطيران بالمملكة

السعودية أول دولة عربية تنضم لمجموعة العمل المالي "فاتف"

السعودية أول دولة عربية تنضم لمجموعة العمل المالي "فاتف"

السعودية تحصل على العضوية في مجموعة العمل المالي "فاتف"

السعودية تحصل على العضوية في مجموعة العمل المالي "فاتف"

إنفوجرافيك..السعودية تصدر أكثر من 7.6 مليون تأشيرة عمرة

إنفوجرافيك..السعودية تصدر أكثر من 7.6 مليون تأشيرة عمرة