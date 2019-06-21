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توجه لاستبدال بطاقة دخول الأجنبي بـ (رقم شخصي)

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توجه لاستبدال بطاقة دخول الأجنبي بـ (رقم شخصي) توجه لاستبدال بطاقة دخول الأجنبي بـ (رقم شخصي)

جي بي سي نيوز:- كشف تعديل مقترح، على نظام تعيين مكان الإقامة، عن تخصيص رقم شخصي لكل أجنبي تحدد بموجبه سائر الشؤون المتعلقة به ، وفق "الرأي" .

ويحظر التعديل على «أي جهة إجراء أي معاملة لأجنبي، إذا لم يبرز الرقم الشخصي الخاص به».

ويلغي التعديل المقترح نص المادة المتعلق ببطاقة الدخول، إذ تنص المادة (3) من نظام تعيين مكان الإقامة لسنة 1998، المعمول به حالياً» تتكون بطاقة الدخول من جزأين يحتفظ موظف الحدود بالجزء العلوي منها ويلصق الجزء السفلي على جواز سفر الأجنبي الوافد إلى المملكة». وفي حال إقرار التعديل، سيصدر وزير الداخلية تعليمات تنفيذية بهذا الصدد.

جي بي سي نيوز

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توجه لاستبدال بطاقة دخول الأجنبي بـ (رقم شخصي)

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