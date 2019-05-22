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الإمارات تصدر بيانا جديدا بشأن الهجوم على سفن الفجيرة

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الإمارات تصدر بيانا جديدا بشأن الهجوم على سفن الفجيرة الإمارات تصدر بيانا جديدا بشأن الهجوم على سفن الفجيرة

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية والتعاون الدولي في بيان لها: "إن حرص شركائنا الدوليين على المشاركة في التحقيقات وتضافر الجهود يدعم الحيادية والشفافية في الوصول إلى النتائج المطلوبة وهو ما تتطلع إليه دولة الإمارات العربية المتحدة من وراء هذا التحقيق"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأضافت:" إن التحقيقات المشتركة تأتي لتؤكد حرص المجتمع الدولي على حماية أمن الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية وسلامة إمدادات الطاقة"، مؤكدة أنه مع انضمام الدول المشاركة سيأخذ التحقيق مجراه و يستغرق ما يلزم من الوقت.

وتعرضت 4 سفن تجارية لأعمال تخريبية في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات قبالة الفجيرة، في 12 مايو/ أيار الجاري، وأكدت أن  السفن، التي أصيبت بالضرر السفن الأربع هي، "المرزوقة"، و"أندريا فيكتوري"، و"أمجاد" و"اي ميشيل"، فيما لم تسجل أية إصابات بشرية، ولا تسرب نفطي.

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