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نائب رئيس "العسكري السوداني" يعلن: تعبنا ونريد تسليم السلطة

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وقال الفريق أول محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي"، ردا على سؤال حول إذا كان المجلس العسكري سيسلم الحكم إلى سلطة مدنية "نعم بكل تأكيد سنقوم بذلك وستكون هناك حكومة كفاءات، لقد تعبنا، ونريد تسليم السلطة اليوم قبل غدا"، حسب صحيفة "المشهد" السودانية.

© REUTERS / PRAKASH SINGH

وأكد حميدتي أن الأهم من ذلك أن يتم العمل خلال الفترة الانتقالية على تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة.

وتابع حميدتي أنه يتمنى أن تعود الديمقراطية الحقيقية.

وأشار حميدتى إلى أنهم في المجلس العسكري يريدون تنافسا حقيقيا وانتخابات حرة نزيهة، وسنرضى بمن يأتى به صندوق الانتخابات أيا كان".

وقال قائد قوات الدعم السريع "نريد شخصا عادلا محترما لا يكذب ولا يغش الناس".

ويشهد السودان، حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، يوم الخميس الماضي، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.

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