أخبار عاجلة

جلسة أخيرة للحكومة اللبنانية الجمعة لإقرار موازنة البلاد -
حقيقة الأمر الملكي بشأن تعيين ثاني سفيرة سعودية -
إنتاج النفط الأمريكي يرتفع للمرة الأولى في 3 أسابيع -
محدث.. النفط يعمق خسائره لنحو 2% بعد قفزة مفاجئة بالمخزونات -
الأسهم التركية تدخل مرحلة "سوق الدببة" مع خسائر الليرة -
المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط: ينبغي نقل المسؤولية من الأونروا إلى الحكومات المضيفة -
أسماء الأسد في ظهور جديد... هكذا بدت حالتها (صور) -
صعود مفاجىء لمخزونات النفط بالولايات المتحدة -
تفاصيل اجتماع عاجل بين قطر وإيران في الدوحة -
الخارجية المصرية تكشف سبب دعم المشير حفتر وتعلق على "تدخل تركيا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. سوريا
  4. جي بي سي نيوز

الجيش الروسي: القوات السورية أوقفت إطلاق النار في إدلب

Google+ Print
الجيش الروسي: القوات السورية أوقفت إطلاق النار في إدلب الجيش الروسي: القوات السورية أوقفت إطلاق النار في إدلب

جي بي سي نيوز :- أعلن الجيش الروسي، الأحد، أن القوات الحكومية السورية أوقفت إطلاق النار "من طرف واحد" في محافظة إدلب، شمال غربي البلاد.

وأشار بيان للمركز الروسي للمصالحة إلى أنه "ابتداء من منتصف ليل الثامن عشر من مايو أوقفت القوات المسلحة السورية إطلاق النار من طرف واحد في منطقة خفض التصعيد في إدلب"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وأضاف: "إلا أن إطلاق النار الذي يستهدف مواقع القوات الحكومية والمدنيين في محافظات حماة واللاذقية وحلب، لا يزال متواصلا".

وكانت الأمم المتحدة قد دقت ناقوس الخطر، الجمعة، عندما حذرت خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن من خطر حصول "كارثة انسانية" في إدلب، في حال تواصلت أعمال العنف.

وقالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة، روزميري ديكارلو: "ندعو كل الأطراف إلى وقف إطلاق النار، (...)، نخشى وقوع كارثة إنسانية",وفق وكالات .

وكثفت القوات السورية مدعومة من القوات الروسية الهجمات في محافظة إدلب منذ أواخر أبريل، مما زاد المخاوف من احتمال شن هجوم واسع عليها، خصوصا أنها المنطقة الأخيرة في سوريا التي لا تزال في قبضة مجموعات متشددة.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الجيش الروسي: القوات السورية أوقفت إطلاق النار في إدلب

الجيش الروسي: القوات السورية أوقفت إطلاق النار في إدلب

صور : جيبات مصفحة اردنية تصل نابلس

صور : جيبات مصفحة اردنية تصل نابلس

ما هو مصير الجيش الروسي في سوريا؟

ما هو مصير الجيش الروسي في سوريا؟

بالفيديو : لليوم الثاني.. سوريا تعلن التصدي لـ"مقذوفات" من إسرائيل

بالفيديو : لليوم الثاني.. سوريا تعلن التصدي لـ"مقذوفات" من إسرائيل