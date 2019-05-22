أخبار عاجلة

جلسة أخيرة للحكومة اللبنانية الجمعة لإقرار موازنة البلاد -
حقيقة الأمر الملكي بشأن تعيين ثاني سفيرة سعودية -
إنتاج النفط الأمريكي يرتفع للمرة الأولى في 3 أسابيع -
محدث.. النفط يعمق خسائره لنحو 2% بعد قفزة مفاجئة بالمخزونات -
الأسهم التركية تدخل مرحلة "سوق الدببة" مع خسائر الليرة -
المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط: ينبغي نقل المسؤولية من الأونروا إلى الحكومات المضيفة -
أسماء الأسد في ظهور جديد... هكذا بدت حالتها (صور) -
صعود مفاجىء لمخزونات النفط بالولايات المتحدة -
تفاصيل اجتماع عاجل بين قطر وإيران في الدوحة -
الخارجية المصرية تكشف سبب دعم المشير حفتر وتعلق على "تدخل تركيا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

وسط توتر في الخليج... إيران تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل الزيارة المفاجئة

Google+ Print

© AFP 2019 / Atta Kenare

وأوضح واعظي أن "زيارة وزير الخارجية العماني إلى طهران لم تكن للتوسط بين إيران وأمريكا"، وذلك وفقا لـ"RT".

ونفى واعظي، صحة الأخبار، التي تتحدث عن وصول وفد عراقي إلى طهران للتوسط، مضيفا أن "طهران ستستمع إلى كلام الوفد العراقي، لكن المهم ماذا سنقرر بشأن مقترحاته".

وكان مدير مكتب الرئيس الإيراني صرح، في وقت سابق، بأن "مبادرة بعض الدول للتوسط بين طهران وواشنطن لا يعني قبول طهران بالتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف في تصريحات للتلفزيون الإيراني: "في حال استمرار المسؤولين الأمريكيين في سياستهم الحالية في الضغط الاقتصادي، فلن يكون هناك معنى للمفاوضات في مثل هذه الظروف".

وكانت وسائل إعلام إيرانية قالت إن الزيارة المفاجئة لوزير خارجية عمان إلى طهران، كانت من أجل الوساطة بين واشنطن وطهران.

وزعم موقع "انتخاب" الإيراني المقرب من الإصلاحيين بأن وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، حمل معه في زيارته المفاجئة إلى طهران، رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ، ولفت الموقع الإخباري، إلى أن زيارة بن علوي تأتي بعد 4 أيام من المحادثات التي أجراها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع السلطان قابوس بن سعيد.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
الأخبار - ترامب يرشح إمرأة لتولي قيادة القوات الجوية الامريكية

الأخبار - ترامب يرشح إمرأة لتولي قيادة القوات الجوية الامريكية

تفاصيل لقاء أمير قطر والرئيس الفلسطيني... ورسالة إلى ترامب قبل إعلان "الصفقة"

تفاصيل لقاء أمير قطر والرئيس الفلسطيني... ورسالة إلى ترامب قبل إعلان "الصفقة"

نايك وأديداس لـ"ترامب": "التعريفات على الأحذية قرار كارثي"

نايك وأديداس لـ"ترامب": "التعريفات على الأحذية قرار كارثي"

ترامب الابن يهاجم "الجزيرة" القطرية... وطلب عاجل لإدارة "فيسبوك"

ترامب الابن يهاجم "الجزيرة" القطرية... وطلب عاجل لإدارة "فيسبوك"