أخبار عاجلة

جلسة أخيرة للحكومة اللبنانية الجمعة لإقرار موازنة البلاد -
حقيقة الأمر الملكي بشأن تعيين ثاني سفيرة سعودية -
إنتاج النفط الأمريكي يرتفع للمرة الأولى في 3 أسابيع -
محدث.. النفط يعمق خسائره لنحو 2% بعد قفزة مفاجئة بالمخزونات -
الأسهم التركية تدخل مرحلة "سوق الدببة" مع خسائر الليرة -
المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط: ينبغي نقل المسؤولية من الأونروا إلى الحكومات المضيفة -
أسماء الأسد في ظهور جديد... هكذا بدت حالتها (صور) -
صعود مفاجىء لمخزونات النفط بالولايات المتحدة -
تفاصيل اجتماع عاجل بين قطر وإيران في الدوحة -
الخارجية المصرية تكشف سبب دعم المشير حفتر وتعلق على "تدخل تركيا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

وكالة: أمريكا تصعد الأزمة وتنشئ قواعد عسكرية جديدة في هذه الدولة العربية

Google+ Print

© Sputnik . Ekatrina Shesnokova

وقال عضو المجلس طه عبد الغني في تصريح لوكالة "المعلومة" العراقية، إن "التواجد العسكري الأمريكي هو شأن اتحادي ولا يمكن لمجلس المحافظة معرفة تفاصيل تواجده ونوعية السلاح وعدد الجنود في المعسكرات".

وأضاف أن " الاتحادية أعطت الصفة للتواجد الأمريكي في قاعدتي عين الأسد والحبانية في الأنبار، وهناك أنباء عن إقامة الجيش الأمريكي عدة قواعد مؤقتة غربي المدينة".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد أعلنت أن الهدف من حشد القوات الأمريكية في الخليج هو ردع إيران، وليس من أجل إشعال حرب معها.

وقال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان، مساء أمس الثلاثاء، إن "الولايات المتحدة لن تقوم بإشعال حرب مع إيران، لكنها ستدافع عن مصالحها في الشرق الأوسط"، مضيفا: "الحديث لا يدور هنا عن الحرب، ونحن لسنا بصدد خوضها، والحشود العسكرية تتعلق بحماية مصالحنا في الشرق الأوسط".

وبشأن الوضع على الحدود السورية العراقية، أوضح عبد الغني، أن "التحركات العسكرية للقوات الأمنية منعت من تسلل أي عنصر إرهابي منذ أشهر وتمكنت من تعزيز الأمن على الحدود المشتركة بشكل غير مسبوق".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
الحكومة تخصص 300 مليون جنيه من الأوقاف لدعم التعليم والقرى الأكثر احتياجًا

الحكومة تخصص 300 مليون جنيه من الأوقاف لدعم التعليم والقرى الأكثر احتياجًا

الحكومة الفلسطينية تبحث شراء الكهرباء من الأردن

الحكومة الفلسطينية تبحث شراء الكهرباء من الأردن

صنعاء تتهم الحكومة بعدم الجدية في مناقشة البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة

صنعاء تتهم الحكومة بعدم الجدية في مناقشة البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة

الحكومة الكويتية تدين استهداف مكة وجدة بصاروخين باليستيين

الحكومة الكويتية تدين استهداف مكة وجدة بصاروخين باليستيين