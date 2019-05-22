وكالة: أمريكا تصعد الأزمة وتنشئ قواعد عسكرية جديدة في هذه الدولة العربية

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وقال عضو المجلس طه عبد الغني في تصريح لوكالة "المعلومة" العراقية، إن "التواجد العسكري الأمريكي هو شأن اتحادي ولا يمكن لمجلس المحافظة معرفة تفاصيل تواجده ونوعية السلاح وعدد الجنود في المعسكرات".

وأضاف أن "الحكومة الاتحادية أعطت الصفة للتواجد الأمريكي في قاعدتي عين الأسد والحبانية في الأنبار، وهناك أنباء عن إقامة الجيش الأمريكي عدة قواعد مؤقتة غربي المدينة".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد أعلنت أن الهدف من حشد القوات الأمريكية في الخليج هو ردع إيران، وليس من أجل إشعال حرب معها.

وقال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان، مساء أمس الثلاثاء، إن "الولايات المتحدة لن تقوم بإشعال حرب مع إيران، لكنها ستدافع عن مصالحها في الشرق الأوسط"، مضيفا: "الحديث لا يدور هنا عن الحرب، ونحن لسنا بصدد خوضها، والحشود العسكرية تتعلق بحماية مصالحنا في الشرق الأوسط".

وبشأن الوضع على الحدود السورية العراقية، أوضح عبد الغني، أن "التحركات العسكرية للقوات الأمنية منعت من تسلل أي عنصر إرهابي منذ أشهر وتمكنت من تعزيز الأمن على الحدود المشتركة بشكل غير مسبوق".