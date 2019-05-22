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هيئة الاستعلامات ترصد تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين مصر و المغرب

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هيئة الاستعلامات ترصد تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين مصر و المغرب هيئة الاستعلامات ترصد تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين مصر و المغرب

أكدت الهيئة العامة للاستعلامات، أن العلاقات الدبلوماسية بين و المغرب بدأت رسميا عام 1957 و خلال أكثر من 60 عاما فإن العلاقات السياسية بين البلدين باستثناء فترات محدودة من تباين المواقف بشأن بعض القضايا الإقليمية، قد شهدت فى معظم فتراتها قدرا مهما من التفاهم و التنسيق المستمر فى ملفات العمل الوطنى و الإقليمى و الدولى المشترك .
وأضافت هيئة الاستعلامات فى كتابها التى أصدرته بعنوان "مصر و المملكة المغربية"، أن ذلك من خلال  توظيف العلاقات الدولية فى دعم و تأمين الاستقرار الداخلى و التنمية بالبلدين و الانفتاح على العالم الخارجى للاستفادة من...

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