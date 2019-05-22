هيئة الاستعلامات ترصد تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين مصر و المغرب

أكدت الهيئة العامة للاستعلامات، أن العلاقات الدبلوماسية بين مصر و المغرب بدأت رسميا عام 1957 و خلال أكثر من 60 عاما فإن العلاقات السياسية بين البلدين باستثناء فترات محدودة من تباين المواقف بشأن بعض القضايا الإقليمية، قد شهدت فى معظم فتراتها قدرا مهما من التفاهم و التنسيق المستمر فى ملفات العمل الوطنى و الإقليمى و الدولى المشترك .

وأضافت هيئة الاستعلامات فى كتابها التى أصدرته بعنوان "مصر و المملكة المغربية"، أن ذلك من خلال توظيف العلاقات الدولية فى دعم و تأمين الاستقرار الداخلى و التنمية بالبلدين و الانفتاح على العالم الخارجى للاستفادة من...