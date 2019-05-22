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باحث سياسى: أردوغان مريض بتعاظم "الأنا" ويصر على استمرار نهجه الاستبدادى

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باحث سياسى: أردوغان مريض بتعاظم "الأنا" ويصر على استمرار نهجه الاستبدادى باحث سياسى: أردوغان مريض بتعاظم "الأنا" ويصر على استمرار نهجه الاستبدادى

أكد الدكتور طه على الباحث السياسى، أن الرئيس التركى يصر على مواصلة النهج الاستبدادى فى التعامل مع المعارضة، كما أنه يحرصُ على عدم الاستفادة من دروس الماضى القريب؛ فما أوصله إلى المأزق الذى يمر به وهو ما يعانيه من مرض "التمركز حول الذات" أو"تعاظُم الأنا" بعد أن ربط مشروع نهضة تركيا بشخصه، ليصبح كل معارضى سياساته بالضرورة معارضى الدولة التركية، ومن ثم فإنهم إما خونة أو إرهابيون.
وأضاف الباحث السياسى لليوم السابع، أن أردوغان يرفض الاعتراف بأن استبداده، وأزمته الاقتصادية كانا من بين الأسباب المباشرة للمأزق الذي تعيشه تركيا حاليا، والذى عبرت...

الموجز

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