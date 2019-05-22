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توقيف محافظ كركوك السابق في مطار بيروت

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MOADH AL-DULAIMI

وذكر موقع "ليبانون ديبايت" أن محافظ كركوك السابق قبض عليه في مطار بيروت الدولي من قبل السلطات الأمنية والتي تصرفت بناء على أمر من الشرطة الدولية "إنتربول".

وأفاد الموقع أن نجم الدين كريم ما زال محتجزا لدى السلطات اللبنانية، وأن أسباب عملية إلقاء القبض غير واضحة حتى الآن.

كما أن هناك معلومات تشير إلى وجود تشابه أسماء، لكن مصادر عراقية حكومية تشير إلى أن ذلك جاء بناء على مذكرة إلقاء قبض صادرة من القضاء العراقي بتهم فساد"، وفق ما أفادت " اليوم".

وفي السياق، أكد السفير العراقي لدى لبنان علي العامري في تصريح صحفي متابعته القضية، وقال السفير: "نتابع قضية توقيف محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم من قبل شرطة الإنتربول الدولي في مطار بيروت مع السلطات اللبنانية وفق القوانين".

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