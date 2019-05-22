صور : جيبات مصفحة اردنية تصل نابلس

المدينة نيوز :- أكد مصدر أمني فلسطيني، اليوم الاثنين، وصول عدد من المصفحات الأردنية العسكرية إلى مدينة نابلس كدفعة اولى بعد أن سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدخول هذه المصفحات قبل أيام.

وقال المصدر الأمنى : ان عدد المصفحات العسكرية التي وصلت إلى قوات الأمن الوطني الفلسطيني بلغ 10 مصفحات وهي صناعة أردنية بامتياز وقد جرى تدريب قوات الأمن الوطني عليها في الاردن.

وأضاف المصدر أن هذه المصفحات ستكون مركزها في مدينه نابلس وهي مصفحات مضادة للرصاص .

وأكد المصدر الأمني ان هذه الدفعة الأولى وسيتم ارسال دفعات أخرى كدعم من الأردن للسلطة الفلسطينية .

المصدر : وكالة معا