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الرئيس الإيراني يطالب بصلاحيات "زمن الحرب"

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وفي لقاء مع مجموعة من رجال الدين أشار روحاني إلى حرب العراق عام 1980 عندما تمكن مجلس زمن حرب أعلى من تخطي فروع أخرى لاتخاذ قرارات بشأن الاقتصاد والحرب.

ولم يحدد التقرير الصلاحيات الجديدة، إلا أنه نقل عن روحاني قوله "اليوم نحن بحاجة إلى مثل هذه الصلاحيات".

© AP Photo / Vahid Salemi

وأكد روحاني أنه يحبذ المحادثات والدبلوماسية لكنه "لا يقبلهما في ظل الظروف الراهنة"، مضيفا وفق الوكالة أن "الوضع اليوم غير موات لإجراء محادثات وخيارنا هو المقاومة فحسب".

وذكر أن إيران تواجه مشكلات غير مسبوقة "في المصارف وبيع النفط"، إلا أن البلاد "متحدة في أننا يجب أن نقاوم الولايات المتحدة والعقوبات".

وكان الرئيس دونالد قد قال الاثنين إن إيران ستواجه "قوة هائلة" إذا حاولت فعل أي شيء ضد المصالح الأميركية في الشرق الأوسط، مضيفا أنها أبدت عدائية شديدة تجاه واشنطن.

وأضاف ترامب في حديث للصحفيين في البيت الأبيض أنه لا يزال مستعدا لإجراء محادثات مع إيران "عندما يكونون مستعدين".

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، ويتزايد القلق حيال تفجر صراع محتمل في وقت تشدد فيه واشنطن العقوبات والضغوط السياسية على طهران وتكثف وجودها العسكري في المنطقة.

وأجرت مقاتلات أمريكية، طلعات ردع فوق الخليج، موجهة ضد إيران.

جاء ذلك بعد أن نشرت واشنطن حاملة الطائرات "إبراهام لينكولن" ومجموعتها القتالية، وقاذفات قنابل إلى الخليج، كما أرسلت سفينة متخصصة في دعم الهجمات، وصواريخ باتريوت إلى المنطقة ردا على ما وصفته باستعدادت إيرانية للهجوم ضدها.

ومن ضمن الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية وصول قاذفات أمريكية من طراز B-52، إلى قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في دولة قطر.

وأصدر الجيش الأمريكي، يوم الجمعة 10 مايو/أيار، تحذيرا شديد اللهجة من أن إيران ووكلاءها قد يستهدفون السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، حسب "رويترز".

وحذرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية من سمّتهم الأعداء من مغبة أي تحركات عدائية محتملة، مشددة على أنها ستواجَه برد مؤلم يبعث على الندم.

SputnikNews

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