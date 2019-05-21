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في تغريدة جديدة... تطلع إسرائيلي لتعاون عربي ضد إيران

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في تغريدة جديدة... تطلع إسرائيلي لتعاون عربي ضد إيران في تغريدة جديدة... تطلع إسرائيلي لتعاون عربي ضد إيران

نشرت الخارجية الإسرائيلية على صفحتها الرسمية على "تويتر"، ظهر اليوم الثلاثاء، تغريدة جديدة جاء فيها أن إسرائيل تتطلع لتعاون دول المنطقة والعالم العربي إلى التعايش والاستقرار، والتصدي لإيران.

وقالت التغريدة الإسرائيلية:

"كلنا في قارب واحد ضد العدو الإيراني. نتطلع سوية مع دول المنطقة إلى التعايش والاستقرار كما نريد الازدهار لشعوبنا".

وأرفقت التغريدة كاريكاتيرا يقضي بوقوف الدول العربية بجوار إسرائيل في قارب واحد ضد إيران، الذي تم تصويرها على أنها "حوت" كبير.

ويشار إلى أن صفحة "إسرائيل بالعربية" هي الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الإسرائيلية باللغة العربية على "تويتر".

SputnikNews

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