دبي تنهي الاستعدادات لاستضافة معرض "إكسبو 2020"

وبحسب الموقع الرسمي لحكومة دبي، فإن المعرض، الذي يعتبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا؛ ويضم موضوع "الفرص" 86 مبنى متعدد الاستخدامات، و"الفرص" 33 مبنى، و"التنقل" 32 مبنى، وتتصل جميعها بساحة "الوصل"، التي تغطيها قبة، وتحيط بها خمسة مبان أخرى متعددة الاستخدامات.

وشهد موقع الحدث تسجيل 100 مليون ساعة عمل حتى الآن، مع مشاركة 40 ألف عامل وفني قائمين على أعمال الإنشاء المختلفة فيه.

وتشكل هذه المناطق الثلاث مساحة البناء الأكبر في الموقع، وستضم أجنحة عشرات البلدان، فضلا عن منافذ لبيع الأطعمة والمشروبات، وأخرى لتجارة التجزئة، ومساحات لتقديم العروض والترفيه.

وقالت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب "إكسبو 2020 دبي"، ريم الهاشمي، إن "إنجاز المنشآت المتميزة، التي استكملت اليوم، هو محطة مهمة في مسيرتنا نحو تنظيم إكسبو دولي على أعلى مستوى، من حيث التصميم والأداء".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في "إكسبو 2020 دبي"، أحمد الخطيب، "هذا عام التسليم. واكتمال بناء مناطق الموضوعات الثلاثة يعد مرحلة بارزة في الأعمال الإنشائية الكبرى لإكسبو 2020 دبي، ونحتفل بها مع استعدادنا لاستقبال العالم، بعد أقل من 520 يوما".

وتسلمت إدارة "إكسبو" شهادات إنجاز من بلدية دبي تؤكد الانتهاء من إنشاء أبنية مناطق "الفرص" و"التنقل" و"الاستدامة".

وتم بناء تحت كامل ساحة "الوصل" ومناطق الموضوعات مساحة واسعة لخدمة المباني خلال فترة الاستضافة، وستتحول هذه المساحة إلى مرأب يتسع لـ 2800 سيارة، بعد انتهاء الحدث الدولي، ليخدم المباني في مرحلة الإرث.

وسيجري الإبقاء على أكثر من 80 بالمئة من المباني والمنشآت، لتكون جزءا من الإرث العمراني لـ "إكسبو"، مدينة "ديستركت 2020"، والتي ستكون مدينة متكاملة ذات اتصالية عالية، تستقطب الشركات المحلية والعالمية بمختلف الأحجام والمجالات، وتمتد مناطق الموضوعات الثلاثة على مساحة كبيرة في موقع "إكسبو"، تبلغ حوالي 168000 متر مربع.

ولأول مرة في تاريخ "إكسبو" الدولي، ستحظى كل دولة مشاركة بجناح مستقل، وستتوزع أجنحة الدول على مناطق الموضوعات الثلاثة، بحسب الموضوع الفرعي، بعيدا عن التصنيف الجغرافي.

ويسعى "إكسبو 2020 دبي" إلى المساهمة بشكل فعال في دعم مسيرة نمو دولة الإمارات وازدهارها، وخططها التنموية المستقبلية؛ وسيقام في منطقة دبي الجنوب، المجاورة لمطار آل مكتوم الدولي.