نادي "سبارتاك" يتحمل تكاليف تركيب طرف صناعي لبطل صورة "رغبة في الحياة"

وقال فيدون لوكالة "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء: "أعمال الخير مثل الرياضة ليس لها حدود. صندوقنا يقدم المساعدة للأطفال من مناطق مختلفة، ولدينا إمكانية لمساعدة قاسم. نحن على استعداد لتحمل تكاليف تركيب أطراف صناعية، وخاصة أن توقعات الأطباء متفائلة جداً".

وفازت صورة "رغبة في الحياة" للمصور تيسير مهدي (من كربلاء في العراق) بالمركز الأول في فئة الرياضة بالمسابقة المذكورة في العام الماضي.

وبفضل هذه الصورة، التي ظهر فيها الصبي قاسم الكاظمي، وهو يلعب كرة القدم مع أقرانه رغم فقدانه ساقه واستناده على عكازين، عرف العالم كله بهذه المأساة الإنسانية.

وأثارت رغبة هذا الفتى في الحياة وابتهاجه بها وتفانيه ومثابرته في التغلب على الصعوبات، حماساً لدى الكثيرين لمساعدته، ومن بينهم رئيسة تحرير قناة "آر تي" والوكالة الدولية للأنباء "روسيا سيغودنيا" مارغاريتا سيمونيان، التي تعهدت بعد فوز الصورة، بإيجاد الفتى، وإحضاره إلى روسيا لتلقي العلاج.

وبالفعل قامت الجهة المنظمة للمسابقة، الوكالة الدولية للأنباء "روسيا سيغودنيا"، بدعوة الفتى لزيارة روسيا، قبيل حلول يوم ميلاده، وأتى الفتى إلى موسكو حيث احتفل بعيد ميلاده في ملعب نادي سبارتاك، وزار معالم في المدينة بما فيها ومسجد موسكو الكبير.