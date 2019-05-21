أخبار عاجلة

بعد خسائر حادة.. سهم "توماس كوك" يرتفع 18%مع خطط التوسع -
ثقة المستهلكين في تركيا تتراجع لأدنى مستوى على الإطلاق -
محدث.. خام برنت يتحول للهبوط ويتراجع دون 72 دولاراًَ -
"تنهبها وتتلف بعضها"... السعودية تعلق على ما يفعله الحوثيون بالأغذية -
برنامج لعلهم يفقهون - مع الشيخ خالد الجندي- حلقة الثلاثاء 21 مايو 2019 ( الحلقة كاملة ) -
بشأن "صفقة القرن"... غرينبلات: لا تصدقوا الإشاعات -
بعد معركة قضائية لاسترجاعه من فرنسا... ما مصير يخت صدام حسين المتهالك (فيديو + صور) -
"الزراعة": "أفعى فلسطين" من الأنواع المهددة بالانقراض في الأردن -
النيابة العامة المصرية تقرر إعادة تشريح جثة فلسطيني توفي في سجن تركي -
الجيش السوري يدمر مفخخة يقودها انتحاري مع بداية هجوم عنيف لـ"النصرة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

نادي "سبارتاك" يتحمل تكاليف تركيب طرف صناعي لبطل صورة "رغبة في الحياة"

Google+ Print
نادي "سبارتاك" يتحمل تكاليف تركيب طرف صناعي لبطل صورة "رغبة في الحياة" نادي "سبارتاك" يتحمل تكاليف تركيب طرف صناعي لبطل صورة "رغبة في الحياة"

وقال فيدون لوكالة "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء: "أعمال الخير مثل الرياضة ليس لها حدود. صندوقنا يقدم المساعدة للأطفال من مناطق مختلفة، ولدينا إمكانية لمساعدة قاسم. نحن على استعداد لتحمل تكاليف تركيب أطراف صناعية، وخاصة أن توقعات الأطباء متفائلة جداً".

 وفازت صورة "رغبة في الحياة" للمصور تيسير مهدي (من كربلاء في العراق) بالمركز الأول في فئة الرياضة بالمسابقة المذكورة في العام الماضي.

وبفضل هذه الصورة، التي ظهر فيها الصبي قاسم الكاظمي، وهو يلعب كرة القدم مع أقرانه رغم فقدانه ساقه واستناده على عكازين، عرف العالم كله بهذه المأساة الإنسانية.

وأثارت رغبة هذا الفتى في الحياة وابتهاجه بها وتفانيه ومثابرته في التغلب على الصعوبات، حماساً لدى الكثيرين لمساعدته، ومن بينهم رئيسة تحرير قناة "آر تي" والوكالة الدولية للأنباء " سيغودنيا" مارغاريتا سيمونيان، التي تعهدت بعد فوز الصورة، بإيجاد الفتى، وإحضاره إلى روسيا لتلقي العلاج.

وبالفعل قامت الجهة المنظمة للمسابقة، الوكالة الدولية للأنباء "روسيا سيغودنيا"، بدعوة الفتى لزيارة روسيا، قبيل حلول يوم ميلاده، وأتى الفتى إلى موسكو حيث احتفل بعيد ميلاده في ملعب نادي سبارتاك، وزار معالم في المدينة بما فيها ومسجد موسكو الكبير.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
روسيا تبدي استعدادها لتقليص وتيرة تخفيضات إنتاج النفط

روسيا تبدي استعدادها لتقليص وتيرة تخفيضات إنتاج النفط

سفير فلسطين بروسيا: جاهزون للتفاوض حول كونفدرالية مع الأردن

سفير فلسطين بروسيا: جاهزون للتفاوض حول كونفدرالية مع الأردن

أردوغان: سنحصل على "إف-35" عاجلا أو آجلا وسنشارك في إنتاج "إس-500" مع روسيا

أردوغان: سنحصل على "إف-35" عاجلا أو آجلا وسنشارك في إنتاج "إس-500" مع روسيا

اقتصاد روسيا ينمو في الربع الأول بأبطأ وتيرة منذ 2017

اقتصاد روسيا ينمو في الربع الأول بأبطأ وتيرة منذ 2017