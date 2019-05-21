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ابن زايد: الحوثي يسلك نهج أبرهة الأشرم

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ابن زايد: الحوثي يسلك نهج أبرهة الأشرم ابن زايد: الحوثي يسلك نهج أبرهة الأشرم

وغرد ابن زايد بتصريحه عبر "تويتر"، مستعينا بوسم  #الحوثي_يستهدف_كعبة_المسلمين.

وكانت جماعة "أنصار الله"، قد أطلقت صاروخين باليستيين، باتجاه مكة المكرمة، ومدينة جدة في المملكة العربية .

أبرهة الأشرم، أو أبرهة الحبشي، هو قائد عسكري من مملكة أكسوم حكم بلاد اليمن والحجاز، شن حملة عسكرية على مكة بغرض هدم الكعبة مستعينا بالأفيال، وهي الحملة التي كان مصيرها الفشل.

يذكر أن جماعة "أنصار الله"، تواصل استهدافها للأراضي السعودية بالصورايخ الباليستية.

وتتواصل، منذ 26 مارس / آذار 2015، معارك بين الجيش اليمني وقوات تحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة، و"الحوثيين" من جهة أخرى.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.

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