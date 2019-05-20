أخبار عاجلة

الحكومة الفلسطينية تبحث شراء الكهرباء من الأردن -
محدث.. الدولار يتحول للهبوط عالمياً من أعلى مستوى بأسبوعين ونصف -
أسباب تغير الخطاب الإعلامي السعودي تجاه الحوثيين -
تفاصيل لم تلاحظها في شخصية صفية خلال حلقات "ولد الغلابة" -
ميديا أون - الثلاثاء 21 مايو 2019 الحلقة الكاملة -
تفاصيل مراحل إجراء عملية زراعة الشعر في تركيا -
تحسن مفاجئ في ثقة المستهلكين باقتصاد منطقة اليورو -
ارتفاع سهم "بوينج" بعد تقرير حول سبب تحطم طائرة "737ماكس" -
إعلان إلحاقي من شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات بخصوص استقالة بعض أعضاء مجلس الإدارة -
الأمن الروسي يضبط طرق إنتاج الإرهابيين للأسلحة الكيميائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

الجيش الجزائري: إجراء الانتخابات يساعد في تجنب الفراغ الدستوري

Google+ Print

ونقلت قناة "النهار" الجزائرية عن صالح قوله، خلال زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية، إن "الخطوة الأساسية تتمثل في الإسراع في تشكيل الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات".

© REUTERS / RAMZI BOUDINA

وتابع "إجراء الانتخابات يجنب الوقوع في الفراغ الدستوري".

كما ذكر أنه "يستلزم من كافة الخيرين من أبناء الجزائر الغيورين على سمعة وطنهم ومصالح بلادهم و مكانتها بين الأمم الالتفاف حول هذا المسعى المصيري للمستقبل".

كان الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة (81 عاما) قد أخطر، يوم الثاني من نيسان/ أبريل الجاري المجلس الدستوري باستقالته من منصبه وإنهاء فترة ولايته الرئاسية قبل موعدها المقرر في 28 نيسان/أبريل الجاري.

وفي اليوم التالي أقر المجلس الدستوري الجزائري، رسميا شغور منصب الرئيس، مما يعني تولي رئيس مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان) رئاسة البلاد لمدة 90 يوما تجري خلالها انتخابات رئاسية.

وجاءت استقالة بوتفليقة والتطورات اللاحقة على خلفية مظاهرات حاشدة عمت الجزائر منذ 22 شباط/فبراير الماضي، رفضا لترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة أو تمديد ولايته الرابعة.

وتعيش الجزائر منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من نيسان/أبريل الماضي، على وقع اعتقالات واستدعاءات تكاد تكون يومية لأطراف عديدة أغلبها كان شديد القرب من رئاسة الجمهورية.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
النيابة العامة المصرية تقرر إعادة تشريح جثة فلسطيني توفي في سجن تركي

النيابة العامة المصرية تقرر إعادة تشريح جثة فلسطيني توفي في سجن تركي

الجيش السوري يدمر مفخخة يقودها انتحاري مع بداية هجوم عنيف لـ"النصرة"

الجيش السوري يدمر مفخخة يقودها انتحاري مع بداية هجوم عنيف لـ"النصرة"

أسباب تغير الخطاب الإعلامي السعودي تجاه الحوثيين

أسباب تغير الخطاب الإعلامي السعودي تجاه الحوثيين

الأمن الروسي يضبط طرق إنتاج الإرهابيين للأسلحة الكيميائية

الأمن الروسي يضبط طرق إنتاج الإرهابيين للأسلحة الكيميائية