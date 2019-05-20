هواوي مجبرة على استخدام النسخة المفتوحة المصدر من أندرويد

تواجه شركة هواوي تداعيات القرارات الأمريكية الأخيرة، إذ علقت شركة جوجل ترخيص نظامها التشغيلي أندرويد بالنسبة لهواوي، مما يشكل ضربة هائلة لصانع الهواتف الصيني في أعقاب الحملة الأمريكية على شركات التكنولوجيا الصينية.

وقال متحدث باسم شركة جوجل: نحن نلتزم بالطلب ونراجع التداعيات، ويبدو أن الطلب، في هذه الحالة، هو القرار الأخير الصادر عن وزارة التجارة الأمريكية بوضع هواوي على “قائمة الكيانات”، وهي قائمة بالشركات التي لا تستطيع شراء التكنولوجيا من الشركات الأمريكية دون موافقة الحكومة.

وأكد متحدث باسم عملاقة البحث لوكالة رويترز أن متجر جوجل بلاي Google Play، والحماية الأمنية من Google Play Protect سيستمران في العمل على أجهزة هواوي الحالية.

وعلى الرغم من أن هواتف هواوي الحالية حول العالم لن تتأثر على الفور بالقرار، فإن المستقبل بشأن تحديثات هذه الهواتف وأي هواتف جديدة تنتجها هواوي سيظل محل تساؤل.

وأصبحت هواوي مجبرة الآن على استخدام مشروع أندرويد المفتوح المصدر AOSP، مما يؤدي إلى منعها من استخدام تطبيقات وخدمات جوجل الهامة التي يتوقع المستهلكون خارج الصين وجودها على أجهزة أندرويد.

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وتخطط جوجل لإيقاف وصول الشركة الصينية إلى العديد من تطبيقات وخدمات أندرويد الأساسية، بما في ذلك متجر جوجل بلاي، إلى جانب تطبيقات مثل جيميل، ويوتيوب، ومحرك بحثها، ومتصفحها للويب كروم، والتي يتطلب وجودها اتفاقية ترخيص مع جوجل.

ويعني هذا أيضًا أن هواوي لن تكون قادرة على إرسال تحديثات الأمان لنظام أندرويد، أو على الأقل تؤخر وصولها حتى إتاحتها عبر مشروع أندرويد المفتوح المصدر AOSP، على افتراض أن الشركة تستخدم نظامها للتحديث.

وبالنظر إلى أن أندرويد هو نظام تشغيل مفتوح المصدر، فإن بإمكان هواوي، من الناحية النظرية، استخدام التحديثات للإصدار العام لنظام التشغيل لمواصلة تطوير هواتفها الذكية.

ومع ذلك، فإن فقدان متجر جوجل بلاي – الذي يعد بالنسبة للمستخدمين خارج الصين بمثابة المصدر الرئيسي لتطبيقات أندرويد – وعدم وجود تحديثات أمنية من صنع جوجل قد يشكلان عائقًا كبيرًا بالنسبة لآفاق الهواتف والأجهزة اللوحية المستقبلية للشركة.

ووفقًا لوكالة رويترز، فإن المناقشات ما تزال جارية داخل شركة جوجل حول ما يمكن أن توفره لشركة هواوي، دون مخالفة القائمة السوداء الأمريكية.

وتعرضت الشركة الصينية لضغوط متزايدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحكومة الأمريكية بسبب مخاوف من أن الحكومة الصينية قد تستخدم معداتها للتجسس على الشبكات الأمريكية.

واستمرت المخاوف الأمريكية منذ فترة طويلة، إذ حذرت وكالات الاستخبارات الأمريكية في عام 2018 من استخدام أجهزتها، ووصف السياسيون الأمريكيون الشركة الصينية بأنها تشكل ذراعًا فعالًا للحكومة الصينية.

وتؤكد هواوي على أنه لا يمكن للحكومة الصينية استخدام معداتها أو توفير أبواب خلفية ضمنها، وظلت الشركة متفائلة بشأن مستقبل أعمالها، لكن الضربة الأخيرة من جوجل تشكل خطراً كبيراً على مستقبل أعمال هواوي الأساسية في مجال الهواتف المحمولة.

وكانت الشركة الصينية قد طورت أنظمتها التشغيلية في حال حظرها من استخدام أندرويد وويندوز، لكن بالنظر إلى مخاوف الولايات المتحدة بشأن التدخل الأجنبي، فمن المرجح أن يواجه نظامها التشغيلي المطور محليًا مزيدًا من التدقيق بالمقارنة مع نظام جوجل.