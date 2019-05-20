أخبار عاجلة

بعد خسائر حادة.. سهم "توماس كوك" يرتفع 18%مع خطط التوسع -
ثقة المستهلكين في تركيا تتراجع لأدنى مستوى على الإطلاق -
محدث.. خام برنت يتحول للهبوط ويتراجع دون 72 دولاراًَ -
"تنهبها وتتلف بعضها"... السعودية تعلق على ما يفعله الحوثيون بالأغذية -
برنامج لعلهم يفقهون - مع الشيخ خالد الجندي- حلقة الثلاثاء 21 مايو 2019 ( الحلقة كاملة ) -
بشأن "صفقة القرن"... غرينبلات: لا تصدقوا الإشاعات -
بعد معركة قضائية لاسترجاعه من فرنسا... ما مصير يخت صدام حسين المتهالك (فيديو + صور) -
"الزراعة": "أفعى فلسطين" من الأنواع المهددة بالانقراض في الأردن -
النيابة العامة المصرية تقرر إعادة تشريح جثة فلسطيني توفي في سجن تركي -
الجيش السوري يدمر مفخخة يقودها انتحاري مع بداية هجوم عنيف لـ"النصرة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

وزير: الفلسطينيون لن يشاركوا في مؤتمر تعقده أمريكا في البحرين

Google+ Print

ونقلت وكالة "رويترز" عن وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، وهو أيضا عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الشاملة، القول إنه "لن تكون هناك مشاركة فلسطينية في ورشة المنامة".

وأضاف الوزير: "أي فلسطيني سيشارك لن يكون سوى متعاون للأمريكيين وإسرائيل".

s-palestine.net

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، قال في وقت سابق، اليوم، إنه لم يتم التشاور مع الفلسطينيين بشأن مؤتمر تعقده الولايات المتحدة الأمريكية في البحرين الشهر المقبل، ويهدف لتشجيع الاستثمار الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف مخاطبا الصحفيين: "يؤكد المجلس (مجلس الوزراء) أنه لم يستشر حول هذه الورشة المذكورة لا من ناحية المدخلات أو المخرجات أو التوقيت"، في إشارة إلى المؤتمر الذي أعلنته واشنطن أمس الأحد، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وأصدرت البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأحد، بيانا مشتركا عبرتا فيه عن تطلعهما لورشة العمل المزمع عقدها في البحرين، وأكدتا عمق الشراكة التي تجمعهما وسعيهما المشترك لإنعاش المنطقة ومنح فرصة لشعوب المنطقة، من ضمنهم الفلسطينيين، لعيش حياة أفضل.

وجاء في البيان: "ستستضيف مملكة البحرين بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية ورشة العمل الاقتصادية "السلام من أجل الازدهار" في المنامة في الـ25 والـ26 من يونيو 2019"، وذلك بحسب "سي إن إن".

وأضاف البيان: "ستشكل ورشة العمل هذه فرصة جوهرية للقاء الحكومات والمجتمع المدني والقادة الاقتصاديين بهدف تشارك الأفكار ومناقشة الاستراتيجيات وتوفير الدعم للاستثمارات الاقتصادية المحتملة والمبادرات التي يمكن التوصل لها باتفاقية سلام".

وتابع: "ستوفر ورشة السلام من أجل الازدهار نقاشات حول طموح ورؤية قابلة للتحقيق وإطار عمل يضمن مستقبلا مزدهرا للفلسطينيين والمنطقة، بما في ذلك تعزيز إدارة الاقتصاد وتطوير رأس المال البشري وتسهيل نمو سريع للقطاع الخاص".

وأكدت الدولتان أن بحال تبني هذه الرؤية وتطبيقها، فإنها من الممكن أن تغير حياة الأشخاص وتضع المنطقة على الطريق نحو بناء مستقبل أكثر إشراقا.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
تحسن مفاجئ في ثقة المستهلكين باقتصاد منطقة اليورو

تحسن مفاجئ في ثقة المستهلكين باقتصاد منطقة اليورو

اقتصاد تايلاند ينمو بأبطأ وتيرة منذ 2014 في الربع الأول

اقتصاد تايلاند ينمو بأبطأ وتيرة منذ 2014 في الربع الأول

أول تعليق من البحرين حول مؤتمر السلام الاقتصادي الخاص بفلسطين

أول تعليق من البحرين حول مؤتمر السلام الاقتصادي الخاص بفلسطين

اقتصاد سنغافورة ينمو بأبطأ وتيرة بـ10 سنوات في الربع الأول

اقتصاد سنغافورة ينمو بأبطأ وتيرة بـ10 سنوات في الربع الأول