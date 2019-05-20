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لقاء يجمع عباس مع أمير قطر في الدوحة اليوم

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لقاء يجمع عباس مع أمير قطر في الدوحة اليوم لقاء يجمع عباس مع أمير قطر في الدوحة اليوم

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) تصريحات سفير فلسطين لدى الدوحة، منير غنّام، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إن "الرئيس سيبحث غدا مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تنسيق المواقف المشتركة في ظل التحديات والمشاريع المشبوهة التي تواجهها قضيتنا".

وأضاف:

"العلاقة الفلسطينية القطرية عميقة باعتبارها أول من استجاب إلى النداء الفلسطيني بتوفير الدعم المالي وشبكة الأمان للحكومة في ظل الحصار المالي الذي تمارسه حكومة الاحتلال والإدارة الأميركية".

وبحسب الوكالة: "ثمّن غنّام قرار تقديم الدوحة مؤخرا أكثر من 300 مليون دولار أمريكي للحكومة الفلسطينية عبارة عن منح وقروض".

SputnikNews

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